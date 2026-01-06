Haberler

Bayburt'ta 8,7 milyon TL tüketicinin cebinde kaldı
Bayburt Tüketiciler Birliği Başkanı Hayrettin Dilek, 2025 yılında 693 başvurudan 343'ünün tüketici lehine karara bağlandığını ve toplamda 8,7 milyon TL'lik uyuşmazlığın çözüldüğünü açıkladı. Dilek, yurt dışı e-ticaret sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Bayburt Tüketiciler Birliği Başkanı Hayrettin Dilek, 2025 yılında karara bağlanan 693 başvuru sonucunda 8 milyon 715 bin 983 TL'lik ekonomik uyuşmazlığın tüketici lehine çözüldüğünü açıkladı. Dilek ayrıca, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerindeki 'hayali görsel' tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

Bayburt Tüketiciler Birliği Başkanı Hayrettin Dilek, 2025 yılı tüketici başvuruları analizini ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yasal düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bayburt'ta hak arama bilincinin zirve yaptığını ifade eden Dilek, geçen yıl yargıya taşınmadan çözülen uyuşmazlıklar sayesinde 8,7 milyon TL'nin tüketicinin cebinde kaldığını söyledi.

Başvuruların yarısı tüketici lehine sonuçlandı

2025 yılı bilançosuna dair verileri paylaşan Başkan Dilek, Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan 693 resmi başvurunun yüzde 49,5'inin (343 adet) tüketici lehine sonuçlandığını belirtti. Dilek, "Hemşehrilerimiz artık mağduriyetler karşısında hakkını arıyor. 8,7 milyon TL'nin ekonomiye geri kazandırılması bu bilincin en somut göstergesidir" dedi.

Özellikle yurt dışı merkezli popüler alışveriş sitelerine karşı uyarılarda bulunan Dilek, şu ifadeleri kullandı: "Bu platformlardaki profesyonelce hazırlanmış video ve kusursuz ürün resimlerine aldanmayın. Genellikle ekrandaki kalitede ürün gelmediği gibi, Türkiye'de yerleşik temsilcilikleri olmadığı için uyuşmazlık durumunda Hakem Heyetlerimizin yetki alanı sınırlı kalıyor. Ucuz ürün cazibesine kapılıp hukuki haklarınızdan olmayın."

En çok şikayet beyaz eşya ve servislerden

Uyuşmazlıkların başında e-ticaret, ayıplı elektronik ürünler ve satış sonrası servis mağduriyetleri yer aldı. Beyaz eşyada 20 iş günü olan yasal tamir süresinin aşılması ve internet/GSM aboneliklerindeki haksız ücretlendirmelerin şikayetlerin odağında olduğu kaydedildi.1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemelere de değinen Dilek, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuru üst sınırının 186 bin TL'ye yükseltildiğini belirtti. Ayrıca araç alım-satımında noter harçlarının beyan edilen bedel üzerinden binde 2 oranında hesaplanacağını ve '6 ay - 6 bin kilometre' şartının 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldığını hatırlattı.

Başkan Dilek, haklıyken haksız duruma düşmemek için tüketicilerin 4 kurala dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Faturanızı mutlaka saklayın, detaylı servis fişi talep edin, yazılı kanıtları koruyun ve başvurularınızı e-Devlet üzerinden eksiksiz belgelerle yapın" dedi.

Dilek, "Sessiz kalmak haksızlığı kabul etmektir. 6502 sayılı kanun tüketicinin en büyük kalkanıdır" diyerek sözlerini tamamladı. - BAYBURT

