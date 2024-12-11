Bayburt'ta Pınargözü Göleti Su Tutmaya Başladı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesi Alaca Deresi üzerinde inşa edilen Pınargözü Göletinde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, söz konusu göletin gövde imalatının tamamlandığı ve su tutulmaya başlandığını belirtti.

Genel Müdür Balta, "Temelden 45 metre yüksekliğinde inşa ettiğimiz Uluçayır Göletinin kret uzunluğu ise 213 metredir. Kil çekirdekli kaya dolgu gövde tipinde yapılan göletimiz 0.768 hm3 suyu depolayacaktır. Geldiğimiz noktada göletin gövde imalatını tamamladık ve gölette su tutmaya başladık" dedi.

"2 bin 330 dekar zirai tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek"

Genel Müdür Balta, Pınargözü Göleti ve akabinde sulama tesisinin tamamlanması ile birlikte Bayburtlu vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade ederek, "Gölette depolayacağımız su ile 2 bin 330 dekar arazinin tarımsal sulama suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Bu göletimiz sayesinde çiftçilerimizin ürün yelpazeleri genişleyecek ve ekonomiye yıllık 20 milyon TL katkı sağlayacaktır" dedi.

Genel Müdür Balta şöyle devam etti: "Baraj ve gölet depolama kapasitesimizi 95,86 milyon m hacmine ulaştırdığımız Bayburt ilimizde, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz. Baraj ve göletlerimizle sulu tarım yapılan bu güzide ilimize yatırımlarımız tüm hızıyla devam edecek."

"Bayburt ilimizde suyumuzu da toprağımızı da koruyoruz"

Öte yandan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bayburt'ta son 21 yılda inşaatı tamamlanıp işletmeye alınan 53 adet taşkın kontrol tesisi ile birlikte Bayburt şehir merkezinin yanı sıra 60 adet yerleşim yeri ve 7 bin 870 dekar arazide taşkın risklerinin azaltıldığını, 12 adet taşkın kontrol inşaatının devam ettiğini kaydetti. - BAYBURT