ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için yeni karar

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın

Trump'ı açık açık tehdit etti: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı

3 kadının karıştığı kavga uçağa acil iniş yaptırdı

Bayburt'ta Ekonomi ve Kültürel Gelişimi Destekleyen Projelerin İmza Töreni Gerçekleşti

Bayburt'ta Ekonomi ve Kültürel Gelişimi Destekleyen Projelerin İmza Töreni Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında iki önemli projenin imza töreni yapıldı. Bayburt Ekoköy-2 Projesi ile sera ve ekim alanları sağlanırken, Ehramdan Geleceğe Çağrı Projesi ile kadınlara dokuma eğitimi verileceği bildirildi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında, Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanan iki projenin imza töreni gerçekleşti.

Bayburt Ekoköy-2 Projesi

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Bayburt Ekoköy-2" projesi kapsamında 21 adet sera ve 21 konteyner kurulacak, her üreticiye 2.000 metrekare ekim alanı tahsis edilecek. Ata tohumları Eko-Pazar aracılığıyla tüketiciyle buluşturulacak. Proje 21 kişiye istihdam sağlayacak.

Ehramdan Geleceğe Çağrı Projesi

BAKSI Kültür Sanat Vakfı tarafından yürütülecek proje kapsamında, şehir merkezinde Ehram Dokuma Atölyesi kurulacak. Kadınlara dokuma ve tasarım eğitimleri verilecek, ehramdan şal, şapka ve çanta gibi ürünler üretilecek. Atölyede 5 kadın istihdam edilecek.

Vali Eldivan, projelerin Bayburt'un ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunacağını belirterek, "Üretimi ve istihdamı artıran bu projeler, ilimizin kalkınmasına büyük destek sağlayacak" dedi.

Toplam 15.626.508 TL bütçeye sahip projelere, KUDAKA tarafından 12.026.647 TL destek sağlanacak projeler Vali Eldivan'ın başkanlığında KUDAKA yetkilileri ve proje yürütücüleri ile protokoller imzalanarak iş birliği resmileştirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar! Kemikleri toz haline gelmiş

Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş

Okan Buruk'a maç sonu soğuk duş
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek

Bu köye yerleşenlere 380 bin TL verilecek
Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
Mert Hakan'dan Galatasaray maçı oynanırken flaş paylaşım

Galatasaray maçı oynanırken telefonu eline aldı
Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki eşi hayatını kaybetti: Miras detayı şoke etti

Meltem Miraloğlu'nun 86 yaşındaki ABD'li eşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.