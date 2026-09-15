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Bayburt’ta 221 projeye 99,9 milyon liralık hibe desteği

Bayburt’ta 221 projeye 99,9 milyon liralık hibe desteği
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Bayburt’ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 17. Etap kapsamında 221 projeye toplam 99 milyon 958 bin 478 lira hibe desteği sağlanacak.

Bayburt'ta Kırsal Kalkınma Yatırım Programı (KKYP) 17. Etap kapsamında 221 projeye toplam 99 milyon 958 bin 478 lira hibe desteği sağlanacak. Projelerin toplam yatırım tutarı ise 139 milyon 941 bin 870 lira olarak açıklandı.

Kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal üretimin modernize edilmesi ve üreticilerin yatırım kapasitesinin artırılması amacıyla yürütülen program çerçevesinde destek almaya hak kazanan projeler belli oldu.

Destek kapsamında üreticilerin modern tarım ve hayvancılık makineleri başta olmak üzere çeşitli yatırımları hayata geçirilecek. Projelerle kırsal alanda üretim, verimlilik ve katma değerin artırılmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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