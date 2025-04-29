Batman'da Yenilenebilir Enerji Alanı Düzeltme İlanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Batman'da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı için düzeltme ilanı yayımladı. Alanın adı ve boyutları güncellenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Batman'da bir Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için düzeltme ilanı verdi.
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 3 Şubat 2022'de Batman ili Merkez ilçesi Beda Mahallesi/Köyü'nde bulunan 138/13 ada/parsel numaralı ve 227 bin 400 metrekare olarak ilan edilen alanın, mahalle/köy adı Ciğerlo, ada/parsel numarası 2059/1 ve alanı 229 bin 800 metrekare bilgileri güncellendi.
Söz konusu düzeltme ilanında, alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.
Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi