Gercüş'te Mezrone Üzümü İçin Kooperatif Hamlesi

Batman'ın Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde, bölgenin en önemli değerlerinden biri olan mezrone üzümünün verimini artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla kapsamlı bir eğitim ve bilgilendirme semineri düzenlendi. Çiftçilere yönelik hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği programda, kurulması planlanan yeni kooperatif modelinin detayları paylaşıldı.

Seminere, Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sedat Güneş, İlçe Emniyet Amiri Adem Akman, köy muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı. Toplantıda konuşan Batman İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Tuncer, bölgede mezrone üzümünün hasat sezonunun başlamak üzere olduğunu belirterek kamu destekli yeni kooperatifleşme modelini şu sözlerle anlattı:

"Bugün mezrone üzüm üretiminin çok yoğun yapıldığı Bağlıca köyündeyiz. Çiftçilerimizle bir kooperatifin ilk adımını atmak üzere bir araya geldik. Tek başımıza baş edemediğimiz meseleleri kooperatif çatısı altında daha güçlü ve verimli şekilde çözeceğiz. Geliştirmek istediğimiz model, sadece çiftçinin kurduğu değil, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bizim de öncülük ettiğimiz, teknik destek sunduğumuz bir yapı olacak. Köy dışında yaşayan ancak bağı bulunan vatandaşlarımızın arazilerini profesyonel dokunuşlarla yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Amacımız kaliteli bir birincil üretim elde etmek, ardından işleme, paketleme ve markalaşma süreçlerini hayata geçirmektir. Kamunun uzmanlığıyla güzel bir örnek ortaya koyacağız."

Yerel yönetim ve üreticilerden tam destek

Seminerde söz alan yerel temsilciler de kurulacak kooperatifin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıları vurguladı. Bağlıca köyü muhtarı Rıfat Üzüm, "Amacımız kooperatif kurup mezrone üzümünü geliştirmek. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve halkımızla el ele vererek atıl durumda kalan bağlarımızı kurtarıp ekonomiye kazandıracağız" dedi.

Kudbettin Alpaslan da "Mezrone üzümü bölgemizde yetişen pekmezi, pestili ve şireli ürünleriyle çok kıymetli bir değerdir. Valimizin ve iş insanlarımızın desteğiyle bu kooperatifi kurup mezrone üzümünü tüm Türkiye'ye tanıtacağız" diye konuştu.

Yayladüzü köyü muhtarı Mirza Yılmaz, "Bu toplantının amacı birleşmek ve beraber hareket etmektir. Sadece bağcılık değil, fıstık ve genel tarım alanında da vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışmaları sürüyor. Kurumlarımız ve halkımızla diyalog içinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Teorik bilgilendirmelerin ardından saha eğitimleriyle devam eden program, kooperatifleşme sürecinin en kısa sürede tamamlanacağının müjdesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı