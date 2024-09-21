Batman'da Kadın Sürücüye Lastik Dolandırıcılığı İddiası

Batman'da kadın sürücü, otomobilinin lastik basınç sensörlerinin yanması üzerine mahalle lastikçisine gitti. İddiaya göre lastikçi, kontrol ettiği lastiklerin araca ait olmadığı görüşünde bulunarak 20 bin lira fiyat çıkarttı. Otomobilinin lastiklerini kendi lastik bayisine götüren kadın bakımı burada 700 liraya yaptırırken, lastiklere ise önceki gösterildiği yerde sıvı madde bırakıldığı ileri sürüldü.

Batman'da Sevde G. adlı kadın, 8 Eylül'de kullandığı otomobilinin lastik basınç sensörlerinin yanması üzerine aracını mahalle lastikçisine götürdü. Sevde G., lastikçinin, sorun yaşanan lastiklerin arabaya ait olmadığını, eğri olduğunu, işlem yaparak lastiklerin kendilerini bir süre idare edeceğini ancak dört tekerin de değiştirilmesi gerektiği görüşünde bulunarak, 20 bin lira fiyat çıkardığını öne sürdü.

Sevde G. daha sonra, arabasının lastiklerini kendi bayisine götürdü. Lastik bayisindeki ustalar yaptıkları kontrollerde lastiklerin içine sıvı madde bırakıldığını belirleyip, gerekli işlemleri 700 lira maliyetle yaptı.

Gültepe Sanayi Sitesi'nde lastik bayisi işleten Mesut Aslan, kadın müşterilerin genellikle araçlarındaki uyarı ışıklarını anlamakta zorlandıklarını ve bu durumun panik oluşturabileceğini söyledi. Aslan, lastiklerin eğriliğinin gözle tespit edilemeyeceğini ve bunun ancak bir rot balans ustası tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, "İçine sıvı enjekte edilmiş, nasıl enjekte etmişse? Bunu yapınca denge kaybına sebep olmuş. Bu yüzden lastikçinin yanına geri gitmemiş, yanıma geldi" dedi.

"Lastiği açtığımızda içinde sıvı gördük" diyen Aslan, "Bu, aracın dengesini, rot balansını bozar. Direksiyonda çok aşırı titreme yapar, sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Mahalle arasındaki lastikçi arkadaşımızı tanımıyorum ama içine sıvı enjekte etmiş. Bu aracın lastiklerinin değişmesini söylemiş, bayan sürücümüzü de tedirgin etmiş. Rakam olarak bu lastiklerin 20 bin liraya değişeceğini söylemiş. Araç sıfır, lastikler sıfır. Bayan sürücümüz de şüphelendiği için kabul etmemiş. Kurumsal yetkili servise, yanımıza geldi. Biz, bu aracın uyarı ışığını söndürdük. İçindeki sıvıyı boşalttık, rot balansını yaptık. Test sürüşünü de yaptık. Meblağ olarak da 700 lira aldık. Böyle art niyetli insanlarda var, dikkatli olmak gerek" ifadelerini kullandı. - BATMAN