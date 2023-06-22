Batman'da ekonomik getirisi yüksek olan kozada hasat başladı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde besicilere büyük ekonomik getiri sağlayan ipek böceklerinin, koza örme işlemini tamamlamasıyla hasat başladı.

Batman'da 2010 yılında tütüne alternatif olarak Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde iki aile tarafından başlanan ipek böceği yetiştiriciliği, her geçen gün yaygınlaşarak bu yıl ilçede 150 aileye geçim kaynağı oldu.

İpekböceği besiciliği yaparak geçimini sağlayan besici Gülçin Akın, 35 günlük ipekböceği besim işinin ardından koza hasadına başladıklarını belirtti. Akın, "İlk olarak çok ufak boyuta olan ipek böceklerini besledik. Önce ufak dut yaprağıyla besledik. Daha sonra onlar büyüdükçe yemlerini de büyüttük. Şimdi büyüyerek koza örme işini bitirdiği için toplamaya başladık" dedi.

Daha önce eski yıllarda koza işinin ilçede yapıldığı ancak zamanla unutulan bir meslek haline geldiğini belirten besicilerden Zümrette Akın, "Şu anda örme işini bitiren kozaları toplamaya başladık. Daha önce böcek şeklindeydi. Onları besleyerek büyüttük. Örme işini bitirdi toplamaya başladık" dedi.

"İlçede 150 Aileye geçim kaynağı oluyor"

İpekböceği yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğunu dile getiren Hanifi Yıldırım, Sason'da şu an 150 aileye geçim kaynağı olduğunu kaydetti.

İpekböceklerinin beslenme işi ilk olarak koza birliğinden larvaları almakla başladığını aktaran Yıldırım, "Larvaları dut yapraklarını kıyarak beslemeye başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık bir hafta sürüyor. Daha sonra ipek böcekleri büyüdükçe yaprakların boyutunu da büyüterek besliyoruz. 3 haftalık bir sürenin ardından ipek böceklerinin uyku evreleri başlıyor. Uyku dönemine dikkat etmek gerekiyor. Uyku dönemi takip edilirse daha iyi verim elde etmek mümkündür. İlk uyku evresinin ardından dut yapraklarını dallarıyla birlikte veriyoruz. Son uyku evresinin ardından da ipek böceklerine meşe yaprakları veriyoruz. İpek böcekleri örmeye başlayarak kozaları tamamlıyor. İpek böceğinin örme işi bittikten sonra kozaları toplayarak koza birliğine satışa gönderiyoruz. Koza işi çok karlı bir iş. 5 kişilik bir aile yeterli dut ağaçları varsa 45 günlük bir süre içerisinde yaklaşık 50 ile 60 bin lira gibi bir gelir elde edebilir. Biz bu yıl kozanın bir kilogramını 300 ile 400 liradan satışa sunmayı hedefliyoruz. Bu yılki fiyatlar bakanlık açıklıyor. Bu zamanda bu para çok iyi, aileler bu para ile rahatlıkla geçimlerini sağlayabilir" diye konuştu.

"Türkiye'de 50 ilde koza üretimi yapılıyor"

İpekböcekçiliğinin her geçen yıl daha da yaygınlaştığını söyleyen Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Bilecik Koza Birlik Müdürü Ahmet Genç, koza birlik olarak ortalama Türkiye'de 50 ilde üretimi yaptıkları bilgisini paylaştı.

Türkiye'de yaklaşık 50 ilde koza üretimi yapılmakta olduğunu ifade eden Genç, "Bu illerimizden biride Batmandır. Sason ilçesi de üretim yapan yerlerimizden biri, Sason ilçesinde üreticilerimiz yeni koza heyecanı yaşamaya başladı. Çünkü koza ile henüz yeni tanışıyorlar. Üretim yapanların arasında yeni liseyi bitiren gençlerimiz olduğu gibi illeri yaşta olan büyüklerimiz de var. Her yaşta herkesin yapabileceği bir iştir. Her geçen yıl bu ilçede koza işini daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda üretimin bu bölgede yaygınlaşacağına inanıyorum" dedi.