Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yardımcıoğlu: 'Enflasyonda Dünya Sıralamasında Dördüncü Sıradayız. 1990'lı Yılların Ekonomisinin de Altına...

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğluş, "Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. 90'lı yılların ekonomisinin de altına doğru hızla gidiyoruz. İhracatı arttırmak için elimizde ne varsa satarak, iç piyasayı daha gergin hale getirmek doğru bir ekonomi politikası değildir" açıklamasını yaptı.

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Nisan 2022 Tüketici Fiyat Endeksi'ne ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Buna göre yıllık enflasyon oranı yüzde 69,97 oldu. Yardımcıoğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

"VATANDAŞIN ÇARŞI PAZARDA YAŞADIĞI YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ENFLASYON GERÇEĞİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

"TÜİK, gıda enflasyonunda yıllık artış oranını yüzde 89 olarak açıkladı. Vatandaşın çarşı pazarda yaşadığı yüzde 150'nin üzerinde enflasyon gerçeğini görmezden gelemeyiz. Bu da tutarsızlığı ortaya koyarken gerçekçi ekonomi yönetimi için bir an önce bilim insanlarının çağrısına kulak verilmelidir. Yükselen enflasyon ortamı karşısında paranın değerini yitirmesinden dolayı üzülerek söylüyorum ki verilen destekler anlamsız hale getirmiştir. KOSGEB destekleri başta olmak üzere ivedilikle teşvik ve sübvansiyonlar bir an önce günün hakikatlerine uygun hale getirilmelidir.

"ENFLASYONDA DÜNYA SIRALAMASINDA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ. 1990'LI YILLARIN EKONOMİSİNİN DE ALTINA DOĞRU HIZLA GİDİYORUZ"

Enflasyonda dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. 1990'lı yılların ekonomisinin de altına doğru hızla gidiyoruz. İhracatı arttırmak için elimizde ne varsa satarak, iç piyasayı daha gergin hale getirmek doğru bir ekonomi politikası değildir. Merkez Bankası'nın düşük faizle piyasaya para verip, Hazine'nin bu parayı yüksek faizle geri borçlanması ise izah edilemez bir durumdur. Zenginin daha da zenginleşerek, asgari ücretlinin bir araba veyahut bir ev alma hayali dahi kalmamıştır. İç piyasayı rahatlatmak için gıda sektöründe ihracata kısıtlama getirilmelidir. Üretimin devam etmesi için bir an önce teşvikler ve destekler güncellenmelidir."