Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, 2024 Gelişimin Yıldızları Ödülleri'nde Çifte Ödül Kazandı

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, ÇEİS tarafından düzenlenen 2024 Gelişimin Yıldızları Ödülleri'nde, 'Biz Öğrenerek Güçlüyüz!' projesiyle Öğrenme ve Gelişim Ödülü kategorisinde birincilik ödülü alırken, tüm başvurular arasından en yüksek puanla Büyük Ödül'ün de sahibi oldu.

Ege Bölgesi'nin köklü sanayi şirketlerinden Batı Anadolu Şirketler Topluluğu, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen 2024 Gelişimin Yıldızları Ödülleri'nde iki ödüle layık görüldü. 'Biz Öğrenerek Güçlüyüz! Batı Anadolu Öğrenen Organizasyon Çalışma Kültürü' projesiyle 'Öğrenme ve Gelişim Ödülü' kategorisinde birincilik elde eden grup, tüm kategoriler arasında en yüksek puanı alarak ÇEİS Gelişimin Yıldızları Büyük Ödülü'nün de sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, 'Biz Öğrenerek Güçlüyüz! Batı Anadolu Öğrenen Organizasyon Çalışma Kültürü' projesi, bireysel gelişimi kolektif başarıya dönüştüren sürdürülebilir bir kültür değişimi hedefiyle hayata geçirildi. Çalışanların hem bireysel gelişimlerine hem de takım çalışmasına yatırım yapmayı hedefleyen projede, organizasyonel çeviklik ve bölgenin geleceğine katkı da öncelikler arasında yer aldı.

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, birincilik ödülleri ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şirket olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak öğrenen, gelişen ve kendini sürekli yenileyen bir topluluk kültürüyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda hayata geçirdiğimiz 'Biz Öğrenerek Güçlüyüz!' projemiz, bireysel gelişimi kurumsal dönüşümle buluşturan, çalışanlarımızın ortak bir vizyona koşarken bilgiye erişimi ve paylaşımı teşvik eden bütünsel bir yaklaşımla tasarlandı. Bu yolculukta her bireyin gelişimi, kurumumuzun ortak değerine dönüştü. Öğrenmeyi yaşam boyu süren bir kültür haline getirme hedefiyle ilerliyoruz. Çalışanlarımızın bu vizyonu sahiplenmesi, öğrenme ve paylaşma kültürünü içselleştirmesi, bizleri yalnız bugün değil, gelecekte de güçlü kılacak" dedi. - İSTANBUL