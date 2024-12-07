Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

İki kritik kenti daha kaybetti

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Baskil Köy Kadınlarından Romanya'ya Organik Ürün İhracatı

Baskil Köy Kadınlarından Romanya'ya Organik Ürün İhracatı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Baskil ilçesindeki kadın kooperatifi, köy kadınlarının emeğiyle ürettikleri organik kayısı, dut, reçel ve pekmez gibi ürünleri Romanya pazarına ihraç ederek ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan köy kadınlarının el emeğiyle ürettiği kayısı, dut, reçel ve pekmez gibi organik ürünler, Romanya pazarında büyük ilgi görüyor. Romanya ile yapılan ihracat, köy kadınlarının emeğini dünya çapında tanıtarak ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kurulan kadın kooperatifi, köy kadınlarının emeğini hem Türkiye'ye hem de dünyaya ulaştırıyor. 12 girişimci kadının bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif, yöresel ürünleri işleyip pazarlayarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Başta kayısı olmak üzere elma kurusu, dut, pekmez, salça ve reçel gibi yaklaşık 20 çeşit ürünü üreten kadınlar, Türkiye genelinde büyük bir talep görmenin yanı sıra Romanya'ya da ihracat yapmaya başladı.

"Romanya ile anlaşmamız var"

Çalışmalarının kısa sürede büyük bir ivme kazandığını belirten Baskil Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Tan, "Kooperatifimiz 5 ay önce kuruldu ve son üç aydır aktif bir şekilde çalışıyoruz. Kayısı paketleme, kuru meyve ve reçel gibi ürünler üretiyoruz. Şu anda 20 farklı ürünümüz var ve bunları Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Hatta yurtdışına, özellikle Romanya'ya ihracat yapıyoruz. Romanya ile bir anlaşmamız var, ürünlerimizi oraya düzenli olarak gönderiyoruz. Bu bizim için hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli bir adım. Diğer kadınlara da ilham oluyoruz. Kadınlar ürünlerini evlerinde hazırlıyor ve bizlere ulaştırıyorlar. Biz de bu emeği geniş kitlelere ulaştırıyoruz" dedi.

"Kadın emeği dünyaya ulaşıyor"

Kooperatif üyesi Dilşah Duman ise bu girişimin hem sosyalleşme hem de ekonomik katkı sağladığını ifade ederek, "Etkinliğimize 5 ay önce başladık ve son iki aydır büyük bir hızla ilerliyoruz. Amacımız kadınların istihdamını artırmak ve sosyalleşmelerini desteklemek. Birçok kadın bir araya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Tüm ürünlerimiz tamamen organik, köy kadınlarının evlerinde özenle ürettiği ve ayıkladığı ürünler. Daha sonra paketlenerek satışa sunuluyor. Türkiye'nin her yerine göndermekle kalmıyoruz, Romanya gibi uluslararası pazarlara da ulaşıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İhracattan geri dönen ürünlerin akıbeti belli oldu
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

İki kritik kenti daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.