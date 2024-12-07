Baskil Köy Kadınlarından Romanya'ya Organik Ürün İhracatı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yaşayan köy kadınlarının el emeğiyle ürettiği kayısı, dut, reçel ve pekmez gibi organik ürünler, Romanya pazarında büyük ilgi görüyor. Romanya ile yapılan ihracat, köy kadınlarının emeğini dünya çapında tanıtarak ekonomik bağımsızlıklarına katkı sağlıyor.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kurulan kadın kooperatifi, köy kadınlarının emeğini hem Türkiye'ye hem de dünyaya ulaştırıyor. 12 girişimci kadının bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif, yöresel ürünleri işleyip pazarlayarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Başta kayısı olmak üzere elma kurusu, dut, pekmez, salça ve reçel gibi yaklaşık 20 çeşit ürünü üreten kadınlar, Türkiye genelinde büyük bir talep görmenin yanı sıra Romanya'ya da ihracat yapmaya başladı.

"Romanya ile anlaşmamız var"

Çalışmalarının kısa sürede büyük bir ivme kazandığını belirten Baskil Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Tan, "Kooperatifimiz 5 ay önce kuruldu ve son üç aydır aktif bir şekilde çalışıyoruz. Kayısı paketleme, kuru meyve ve reçel gibi ürünler üretiyoruz. Şu anda 20 farklı ürünümüz var ve bunları Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderiyoruz. Hatta yurtdışına, özellikle Romanya'ya ihracat yapıyoruz. Romanya ile bir anlaşmamız var, ürünlerimizi oraya düzenli olarak gönderiyoruz. Bu bizim için hem ekonomik hem de sosyal açıdan çok önemli bir adım. Diğer kadınlara da ilham oluyoruz. Kadınlar ürünlerini evlerinde hazırlıyor ve bizlere ulaştırıyorlar. Biz de bu emeği geniş kitlelere ulaştırıyoruz" dedi.

"Kadın emeği dünyaya ulaşıyor"

Kooperatif üyesi Dilşah Duman ise bu girişimin hem sosyalleşme hem de ekonomik katkı sağladığını ifade ederek, "Etkinliğimize 5 ay önce başladık ve son iki aydır büyük bir hızla ilerliyoruz. Amacımız kadınların istihdamını artırmak ve sosyalleşmelerini desteklemek. Birçok kadın bir araya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem de aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Tüm ürünlerimiz tamamen organik, köy kadınlarının evlerinde özenle ürettiği ve ayıkladığı ürünler. Daha sonra paketlenerek satışa sunuluyor. Türkiye'nin her yerine göndermekle kalmıyoruz, Romanya gibi uluslararası pazarlara da ulaşıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ