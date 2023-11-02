Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bala Süleymanlı Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını duyurdu. Barajın tamamlanmasıyla bölge tarımında verim artacak ve sulama maliyetleri düşecek.

Başkentte yapımı devam eden Bala Süleymanlı Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Başkentte yapımı devam eden Bala Süleymanlı Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, DSİ'nin su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktığı belirtildi.

Bu kapsamda inşası süren Bala Süleymanlı Barajı'nın gövde dolgusu imalatlarının tamamlandığı, projede yüzde 74 fiziki gerçekleşme oranının aşıldığı ifade edildi.

Temelden yüksekliği 40 metre olarak projelendirilen Süleymanlı Barajı'nın gövdesinin ön yüzünün beton kaplı kum çakıl dolgu tipinde yapıldığı ve 3,56 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için zamanla yarıştıklarının altını çizerek, "Ulaşım yolları, derivasyon tüneli, dolusavak kazıları, memba batardosu ile geçirimsizlik perdesi imalatlarını tamamladık. Yeni yılın ikinci yarısıyla projeyi bitirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bala Süleymanlı Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayan Balta, baraj sayesinde, modern sulamayla tanışacak 5 bin 870 dekar arazide sulama maliyetlerinin düşeceğine ve verimin artacağına dikkati çekti.

Balta, sulu tarıma geçilmesiyle çiftçinin farklı ürünler ekip dikebileceğini belirterek, "Çiftçilerin kazançları artacak. Ankaralı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 11,74 milyon lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.