Başkentin tarihi dokusu dijital yüzle "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"na taşındı

Başkentin tarihi dokularıın dijital enstalasyonu, "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nda vitrine çıktı.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) yapılan açıklamaya göre, odanın "Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" mottosu ve "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlediği 5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, fuar ve deneyim alanlarıyla öne çıktı.

"Doku Ankara Immersive Video Space" adıyla kurulan 150 metrekarelik deneyim alanında, Ankara'nın binlerce yıla yayılan tarihi dokuları dijital enstalasyonu da "görsel şölen" olarak izleyicilere sunuldu.

Başkentin taşta, ahşapta, motifte, kumaşta dönemin mekan anlayışı, estetik dili ve yaşam kültürünün dokularla dijital ekranda görünür hale getirildiği projede, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Ahi Şerafeddin Camisi (Arslanhane Cami) ile Gordion Mezarı ve Ankara evleri de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Doku Ankara'nın deneyim alanının "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın büyükelçiden rektöre, yaşlılardan gençlere kadar tüm kesimler tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi. Baran, bu yıl hem "Türk dünyası başkenti" olması nedeniyle hem de NATO toplantısı gerçekleştirileceği için Ankara'nın uluslararası arenada görünür olacağını vurguladı.

Kadim Ankara'yı tarihinin dokusu ve yine tarihten miras kalan minyatür sanatıyla tanıtmayı amaçladıklarını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ankara'yı binlerce yıllık tarihin derinliklerinden süzülerek gelen dokularla anlatmak farklı ve ilgi çekici olmuştu. Doku Ankara, '5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları'nın 'yapan zeka ve yapay zeka' konseptine uygun şekilde, dijital ekrana deneyim alanı olarak aktarıldı. Frigler'den Roma'ya, Bizans'tan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan binlerce yıllık tarihinin izlerini ses ve ışık gösterisi olarak izlemek gerçekten heyecan verici deneyim oldu. Gelen yorumlardan ve alanın önündeki sıralardan da büyük ilgi gördüğünü söyleyebiliriz."