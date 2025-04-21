Başkent EDAŞ'tan Sürdürülebilir Enerji İçin Yatırım Hamleleri

Kesintisiz ve sürdürülebilir enerji arzını sağlama hedefiyle faaliyetlerine devam eden Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca Ankara genelinde kapsamlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları gerçekleştirdi. Enerji altyapısını yenileyerek daha güvenli ve verimli hale getiren şirket, aynı zamanda dijital dönüşüm süreçlerine hız kazandırdı.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla projeler üretip yatırımlarıyla Türkiye'nin enerji dönüşüme öncülük edenlerden Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Ayedaş ve Toroslar EDAŞ ile birlikte üç elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 2024 yılında da müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli çalışmalara imza attı.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 3 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sunan şirket, gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ve dijitalleşme projeleriyle bölgeye daha güvenilir, kesintisiz ve kaliteli enerji arzı sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Şirket, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 997 trafo ve 68 bin 167 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Ankara'da kesintisiz enerji için altyapı güçleniyor

Şirket, Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde toplamda 11.984 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Bunun yanı sıra, 552 pano, 129 trafo ve 1.247 dağıtım merkezinin bakımını yaparak enerji altyapısını güçlendirdi. Aynı dönemde 8 bin 347 kilometrelik hattın bakımını gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağladı.

Şirket, 2024 yılında belirlediği yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirirken, hizmet verdiği 3 milyondan fazla müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, bin 74 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 4 bin 727 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamladı. Ayrıca, 860 yeni elektrik panosu ve 299 trafo merkezi kurarak altyapısını güçlendirdi. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2024 yılında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi

Enerji sektöründeki dijitalleşme sürecine öncülük edenlerden olan şirket, 2024 yılında operasyonel süreçleri iyileştirmek ve müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla teknoloji odaklı projelere hız verdi. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

Müşteri odaklı hizmet anlayışı

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara'daki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek. - ANKARA