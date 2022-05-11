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Başkan Tümen, mazbatasını aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Başkan Tümen, mazbatasını aldı

Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 8. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek 6. Kez başkan olan Nurettin Tümen, mazbatasını aldı.

KARABÜK (İHA) - Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin 8. Olağan Genel Kurulunda güven tazeleyerek 6. Kez başkan olan Nurettin Tümen, mazbatasını aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8. Olağan Genel Kurulu Vali Nafiz Kayalı Gençlik Spor Salonu'nda yapılmıştı. Seçimlerde mevcut başkan Nurettin Tümen rakibinden 13 oy fazla alarak 6. kez başkan olmayı başardı. Tümen, kongrenin ardından İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı.

Kendisini destekleyenlere teşekkür eden Tümen, "Normalden farklı olarak çok zorlu geçen bu süreçte yanımda olarak bizleri destekleyen esnaf ve sanatkarlarımıza ve yöneticilerine özellikle teşekkür ediyorum. Bu vicdan birliğimiz güç birliğine dönüşmüş olup yolumuza da bu şekilde devam etmiş bulunmaktayız. Allah'ım bizleri utandırmasın inşallah" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Nafiz Kayalı, Karabük, Esnaf, Ekonomi, Haberler

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