Mersin Büyükşehir Belediyesi İşçilerinin Maaşlarına Yüzde 71 Artış

Mersin Büyükşehir Belediyesi, DİSK Genel İş ve Belediye İş arasında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) çalışanlarını kapsayan "Toplu Sözleşme Ek Protokol İmza Töreni" gerçekleştirildi. Törende işçilerle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imzaların ardından işçilere maaş müjdesini duyurdu. Protokol kapsamında işçilerin taban maaşı 25 bin 100 TL'ye yükseldi.

Edip Buran Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Başkan Seçer'in yanı sıra, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Güney Demirdaş, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, DİSK-Genel İş Çukurova Bölge Başkanı Kemal Göksoy, Belediye İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya, Belediye İş Adana Şube Başkanı Aytekin Aybar, Tüm Bel Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları ile daire başkanları ve binlerce işçi katıldı.

"Mersin halkı memnuniyetini yüksek sesle getiriyorsa, sizlerin sayesinde"

İşçilere, 'Yol arkadaşlarım, ailem' diye seslenerek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin'in muazzam bir şehir ve Türkiye'nin özeti niteliğinde olduğunu belirterek, "Mersin kardeşlik, barış, huzur, refah, aydınlık ama her şeyden önemlisi Cumhuriyetin ve Atatürk'ün kenti" dedi.

Böylesine değerli bir şehre hizmet etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Seçer, "11 binin üzerinde bir yol arkadaşımız ile Mersin halkına hizmet ediyoruz. Mersin halkına memnuniyetle hizmet eden sizlere teşekkürler ediyorum. Mersin halkı başkanını seviyorsa, memnuniyetini yüksek sesle dile getiriyorsa, bunlar sizlerin sayesinde" şeklinde konuştu.

"Sizlerle yol yürümekten mutluluk duyuyorum"

Mersin halkına hizmet etmek ve kentte huzuru daim etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Seçer, "Bu hizmetleri de her türlü badirelere karşı dik durarak, kararlılıkla yapıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinde giden bir siyasi olarak yapıyoruz. Gecesini gündüzüne katmak, yağmur yaş dinlemeden, soğuk sıcak dinlemeden aldığı maaşın hakkını vermek, helal kazanç nedir siz bilirsiniz. Sizler hayatı yaşayarak öğreniyorsunuz. Tıpkı bu topraklarda yetişmiş başkanınız gibi" ifadelerine yer verdi.

Seçer, "Hep başımı dik, alnımı açık gezdiriyorsunuz, sizlere şükranlarımı sunuyorum. Ben sokağa çıkıp alnı açık gezen bir belediye başkanıyım. Eğer yetimin hakkına tenezzül etmiyorsanız, hizmetten başka bir beklentiniz yoksa, dünya malında gözünüz yoksa işte bir belediye başkanının beklediği, duymak istediği ve kazancı budur. Bana bu duyguları yaşattığınız için sizlere Mersin halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sürekli işçi statüsünde çalışan personelin haftalık çalışma saati 40'a düştü"

Mersin Büyükşehir Belediyesi emekçilerinin taleplerinin başının tacı olduğunu belirten Seçer, mevcut imkanlarla emekçiler için en hakkaniyetlisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Göreve geldiklerinde sürekli işçi statüsünde çalışan personelin haftalık çalışma süresini 45 saatten 40 saate düşürdüklerini hatırlatan Seçer, bunun bir kazanım olduğunu belirtti. Görev sürelerinde kadın çalışanların sayısının da yaklaşık yüzde 7 seviyesinde arttığını belirten Seçer, "Bu bir kazanımdır. Her birimde, aşamada, sokakta çalışan, otobüs kullanan kadın kardeşimden yönetici, daire başkanı, müdür seviyesindeki kadınlara kadar bu bir kazanımdır. Bu Cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımıdır. Hem çalışma hayatında hem siyasal yaşamda kadınların sayısı artsın. Arzum, isteğim ve mücadelem budur" ifadelerini kullandı.

Taban ücret 25 bin 100 TL oldu

Konuşmasının devamında maaş müjdesini işçilerle paylaşan Seçer, 14 bin 686 TL olan taban ücret yüzde 71 artışla 25 bin 100 TL olduğunu açıkladı. İşçilerle bu müjdeyi paylaşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Seçer, "Hem Belediye İş hem Genel İş başkanlarıyla oturduk, konuştuk, değerlendirmeler yaptık. Yüzde 71 artışta taban ücret 25 bin 100 TL hayırlı olsun" dedi.

Seçer ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ bünyesinde çalışan 375 kadrolu işçi statüsündeki işçileri kapsayan ve Mart ayında yapılması planlanan toplu iş sözleşmesini de 2 ay erkene aldıklarını, yeni toplu sözleşmeyi de önümüzdeki birkaç gün içerisinde paylaşacaklarını aktardı. Seçer, "Umut ediyorum, sadece Mersinimizde değil, tüm ülkemizdeki 86 milyon insanımızın da refah artsın, emek karşılığını alsın, ülkemiz zenginleşsin" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Toplu Sözleşme Ek Protokolü Başkan Vahap Seçer, DİSK Çukurova Bölge Başkanı Kemal Göksoy, Belediye İş Mersin Şube Başkanı Nail Kaya, MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Tok, MESKİ Genel Müdür Yardımcısı Seyfettin Atar, Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Dursun ile İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uyan tarafından imzalandı.

Çalışanlar maaş artışından memnun

Yapılan artışın ardından alacakları maaş hakkında değerlendirmelerde bulunan Özgür Çiftçi, Başkan Seçer'in çalışanların beklentilerini dinlediğini ve yanlarında olduğunu söyledi. Verilen zam için Seçer'e teşekkür eden Aytekin Açıkgöz de "Ayağına taş değmesin, işçiyiz, emekçiyiz. Kendim adıma ve bütün arkadaşlarımın adına çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Vahap Seçer göreve geldiğinden itibaren çalışmaya başladığını söyleyen Ayşe Kaya ise "Başkanımız her zaman işçinin yanında, çok değer veriyor. Onun sayesinde çocuğumuza ekmek götürüyoruz. Ben hem anneyim hem babayım, başkanımla gurur duyuyorum" dedi. - MERSİN