Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya afet bölgesi ilan edilmeli'

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu yaptığı açıklamada, kayısıda meydana gelen zirai don nedeniyle Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 13-14 Nisan geceleri meydana gelen kayısıda don hasarı nedeniyle açıklama yaptı. Türkiye'nin AB Coğrafi İşaret tescili olan 7 stratejik ürününden birinin Malatya Kayısısı olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu, "Kayısımız sadece ilimiz için değil ülkemiz için de stratejik bir üründür. Türkiye'nin ihracat kalemleri arasında önemli bir yeri olan kayısı, şehrimizde yaklaşık 50 bin ailenin tek geçim kaynağıdır. Dolaylı yoldan yüzlerce sektörü ilgilendiren kayısıda yaşanan zirai don, başta üreticimiz olmak üzere tüm sektörlerin ümit bağladığı bir gelir kapısıdır. Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada il genelindeki kayısının yüzde 80'inin yandığı ifade edilerek zararın boyutu ortaya konmuştur" dedi.

"Afet bölgesi ilan edilmeli"

Malatya'nın "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi ve ivedi olarak destek paketlerinin açıklanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Nasıl ki geçtiğimiz yıl Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketi ile Akdeniz Bölgesinde yaşanan orman yangınları sonrası birçok şehrimiz afet bölgesi ilan edilerek maddi kayıplar devlet tarafından karşılanmış, bankalara ve kurumlara olan borçlar ötelenmişse benzer uygulama Malatya kayısındaki ekonomik yıkım içinde yapılmalıdır. Talebimiz, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerindeki illerde olduğu gibi Malatya'nın da "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilmesi ve ivedi olarak destek paketlerinin açıklanmasıdır. Sel ve yangın afetlerinde can kayıpları yaşanması hepimizi üzmüştü, zirai don sebebiyle şehrimizde her hangi bir can kaybı olmadığı için elbette şükür ediyoruz. Ancak can kayıpları olmasa da yaşanacak ekonomik kayıpların insanlarımız üzerinde oluşturacağı psikolojik ve sosyolojik baskı bütün şehri olumsuz etkileyecek önemli bir unsurdur" dedi.

"Kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli"

Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılması çağrısı yapan Başkan Sadıkoğlu, "Başta ilimiz valisi olmak üzere belediye başkanları ve milletvekilleri şehrin sesine kulak vermelidir. Kent ekonomisi can çekişirken kayısı bahçelerinde fotoğraf çekilerek kayısının yandığını duyurmak ve sonrasında da eylemsiz kalmak, kayısımızın ve şehrimizin geriye gitmesinde önemli bir etkendir. Zirai donun açtığı ekonomik yarayı saracak kalıcı adımlar atılmazsa, üreticimizle birlikte yüzlerce sektör aynı mağduriyeti yaşayacaktır. Üreticimiz başta olmak üzere, esnafımız, tüccarımız, ihracatçımız ile zira ilaç, gübre, çadır, branda, makine ekipman ve nakliye başta olmak üzere kayısıyla ilgili tüm sektörler desteklenmeli, ilimiz ekonomisinin önü açılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Sürecin takipçisiyiz"

Hasar tespit sürecinin ve sonrasında atılacak adımların takipçisi olacaklarını kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya TSO olarak, meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz, sektör temsilcilerimiz ve üreticilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda hazırlayacağımız dosyayı çatı kuruluşumuz TOBB kanalıyla tüm bakanlıklara ileterek sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek isterim" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi