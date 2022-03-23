Başkan Küpeli: "Havalimanını işlevsiz hale getirmek, Eskişehir sanayisine ve ekonomisine darbe vurmaktır"

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın uçuşlara kapatılacağı iddiasına yönelik olarak, "Bu karar, Eskişehir sanayinin 3 milyar dolara ulaşan ihracatına, çok sayıdaki yabancı sermayeli firmalarımızın işlerine, halen ön çalışmaları süren yabancı sermayeli büyük yeni sanayi yatırımlarına engel olmanın yanı sıra, yaz-kış bu havaalanını kullanan gurbetçilerimize çile çektirmekten başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli son günlerde kamuoyuna yansıyan, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'nın nisan ayı sonlarına doğru uçuşlara kapatılacağı iddiasına yönelik olarak bir açıklama yaptı. "Tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı'na yönlendirilmesi çok yanlış bir karar olacaktır" diyen Başkan Küpeli, "Eskişehir Teknik Üniversitesi içinde bulunan Hasan Polatkan Havalimanı uluslararası uçuşlara açık faal durumda bir havalimanı ve özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine yaz-kış yapılan düzenli seferlerle ciddi bir yolcu potansiyeline ulaşmış durumda. Resmi istatistiklere göre 2015 yılında iç hat yolcu sayısı 2 bin 702 kişi, dış hat yolcu sayısı ise 49 bin 762 kişi olup toplam yolcu sayısı 52 bin 464 kişi iken, bu rakamlar pandemi dönemine rağmen 2021 yılı sonunda iç hat yolcu sayısı bin 351 kişi olurken, dış hat yolcu sayısı katlanarak 97 bin 636 kişiye ulaşmış, toplam yolcu sayısı ise 98 bin 987 kişiye ulaşmıştır. Pandemi olmasaydı muhtemelen bu sayı 120 bin kişiye ulaşmış olacaktı. Yıllardır iç hat uçuşlarını talep ettiğimiz havaalanımızın şu anda çeşitli hava yolu firmalarıyla özellikle Belçika'ya çok sayıda uçuş yapılıyor. Bu uçuşlara yaz döneminde Almanya ve Fransa da ekleniyor. Gurbetçi vatandaşlarımız bu uçuşlar sayesinde günlerce araba sürmek veya başka havaalanlarını kullanmak yerine Eskişehir'e gelerek buradan hem Eskişehir'e hem de çevre il ve ilçelere kolaylıkla ulaşabilirken, şimdi bu seferlerinde durdurulup tüm hava trafiğinin Zafer Havalimanı'na yönlendirilmesi çok yanlış bir karar olacaktır. Bu durumda çoğu yolcu buraya uçmak istemeyeceği için, var olan ve kendi ekonomisiyle hızla gelişen bir havayolu ağımız gereksiz yere ortadan kaldırılmış olacaktır. Zafer Havalimanı'nın 2021 yılında yolcu sayısı 22 bin 936 kişi olmuştur ve bunun 18 bin 620 kişisi zaten iç hat yolcularıdır. Kalan 4 bin 316 kişi ise dış hat yolcusudur. Zafer Havalimanı'nın işletme maliyetlerini, bizim havaalanımızı kapatıp oraya yönlendirerek karşılamaya çalışmayı, her açıdan çok yanlış sonuçlar doğuracak bir karar olarak görüyoruz" dedi.

"Eskişehir sanayisine ve ekonomisine darbe vurur"

Başkan Küpeli alınacak böyle bir kararın en büyük etkisinin ise Eskişehir ekonomisine ve sanayisine olduğunu ifade ederek, "Eğer bu şekilde bir karar alınacak olursa bu karar, Eskişehir sanayinin 2021 yılında 3 milyar dolara ulaşan sanayi ihracatına, çoğunluğu OSB'mizde bulunan çok sayıdaki yabancı sermayeli firmalarımızın işlerini ve buralardaki yabancı çalışanlarımızın yurtdışı ulaşımlarını da zorlaştıracaktır. Bunun yanında halen ön çalışmaları süren ve yıllık 1 milyar dolarlık ihracat yapacak yeni yabancı sermayeli büyük bir sanayi yatırımını da negatif etkileyecek bir karardır. Sadece Eskişehir OSB'de 804 tane sanayi kuruluşumuz bulunuyor. Yerli ve yabancı yatırımcılardan bölgemize bu kadar yoğun bir talep varken ve biz sürekli yeni sanayi alanları açmak için gece gündüz çalışırken, bunun yanında düzenli yurt içi ve yurt dışı havayolu seferleri isterken ve bunların frekansı daha da arttırılsın diye umarken, bu tür haberlerin kamuoyuna yansıması Eskişehir sanayisine ve ekonomisine çok büyük bir darbe vurmaktan başka bir şey değildir. Umarız böyle bir karar hiçbir zaman uygulama imkanı bulmaz. Biz Eskişehir OSB Yönetimi ve sanayiciler olarak Hasan Polatkan Havalimanı'mızın kullanıma kapatılmasının yanlış bir karar olduğunu özellikle belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi