Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Başkan Küpeli havaalanı kararı için emeği geçenlere teşekkür etti

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme neticesinde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesinin şehir ekonomisi adına doğru bir...

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşme neticesinde Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorunun çözülmesinin şehir ekonomisi adına doğru bir karar olduğunu söyledi.

Başkan Nadir Küpeli yaptığı açıklamada, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanın seferlere kapatılmasıyla ilgili yaşanan sorun çözüldüğü belirterek, "Hasan Polatkan Havalimanımızın seferlerinin aynı şekilde devam edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm yetkililere Eskişehir OSB Yönetimi ve sanayicilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Alınan bu kararla havalimanımız Eskişehir ekonomisine ve sanayisine katkı sağlamaya devam edecektir. İlerleyen yıllarda havalimanımızın artan yolcu potansiyeliyle ülkemizin önde gelen havaalanlarından biri olduğunu herkes görecek" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Adil Karaismailoğlu, Hasan Polatkan, Eskişehir, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title