Başkan Kıvanç: 'KOBİ tanımı büyüdü, işletmelerin nefes alanı genişledi'

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, finans kuruluşlarının daha erişilebilir ve makul maliyetli kredi politikaları geliştirmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Doğru zamanda, doğru kaynağa ulaşan her KOBİ, ekonomiye daha fazla katma değer, daha fazla istihdam ve daha güçlü ihracat anlamına gelir" dedi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, KOBİ'lerin ülke ekonomisinin taşıyıcı kolonları olduğunu vurgulayarak açıklamada bulundu. Kıvanç, açıklamasında, "Uzun süredir iş dünyasının gündeminde KOBİ tanımındaki üst sınırlar, reel sektörün güncel ekonomik gerçekleriyle uyumlu hale getirildi. Satış hasılatı ve mali bilanço üst limiti 500 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkarıldı. Bu karar, özellikle yüksek enflasyon nedeniyle son yıllarda fiilen KOBİ niteliğini koruyan pek çok işletmenin sistem dışına itilmesini önleyecek, bu firmaların teşvik ve destek mekanizmalarından yeniden faydalanabilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

KOBİ'lerin ekonomik sistemdeki ağırlığına dikkat çeken Kıvanç, "Ülkemizdeki işletmelerin çok büyük bir kısmı KOBİ niteliğinde. TÜİK verilerine göre KOBİ'ler, 3 milyon 378 bin 611 işletme ile Türkiye'deki tüm girişimlerin sayıca yüzde 99,7'sini oluşturuyor. Ülkede üretimin değerinin yüzde 41,6'sını, ihracatın yüzde 35'ini, ithalatın yüzde 20'sini, istihdamın ise yüzde 70,5'ini KOBİ'ler gerçekleştiriyor. İstihdamın, üretimin, ticaretin ve ihracatın belkemiği olan bu işletmelerin doğru sınıflandırılması, uygulanacak politikaların da hedefe ulaşması açısından büyük önem taşıyor. KOBİ'ler olmadan sürdürülebilir büyüme mümkün değildir. Bu çerçevede yapılan bu düzenlemeyi yerinde ve son derece değerli buluyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimimize iş dünyasına verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. KOBİ tanımı büyüdü, işletmelerin nefes alanı genişledi. KOBİ'lerin üretim süreçlerini aksatmadan sürdürebilmesi, uygun şartlarda krediye erişimleriyle doğrudan bağlantılı. Bu nedenle, finans kuruluşlarımızın daha erişilebilir ve makul maliyetli kredi politikaları geliştirmesi büyük önem taşıyor. Doğru zamanda, doğru kaynağa ulaşan her KOBİ ekonomiye daha fazla katma değer, daha fazla istihdam ve daha güçlü ihracat anlamına gelir"diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA