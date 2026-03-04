Başkan Kıvanç: 'Adana'nın ihracatı Şubat ayında yüzde 17,8 arttı'

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 artışla 266 milyon 34 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Şubat 2026 ihracat verilerini değerlendirdi. Başkan Kıvanç, 2026 yılının Ocak-Şubat döneminde ise Adana'nın toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artışla 522 milyon 164 bin dolara ulaştığını belirtti.

Küresel ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana sanayisinin güçlü performans sergilediğini vurgulayan Başkan Kıvanç, şunları söyledi:

"Şubat ayında yakaladığımız yüzde 17,8'lik artış, sanayicilerimizin üretim kararlılığının ve rekabet gücünün somut göstergesidir. Yılın ilk iki ayında elde ettiğimiz yüzde 6,5'lik artış ise bu ivmenin sürdürülebilir olduğunu ortaya koymaktadır. Adana sanayisi, zorlu küresel şartlara rağmen ihracatta büyümeye devam etmektedir."

"Şubat'ta İspanya ilk sırada"

Şubat ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülke 20,5 milyon dolarla İspanya olduğunu belirten Başkan Kıvanç, "İspanya'yı 17,7 milyon dolarla Irak ve 16,2 milyon dolarla Almanya takip etti" dedi.

"Kimya sektörü liderliğini sürdürüyor"

Şubat ayında Adana'dan en fazla ihracat yapan sektör 53,5 milyon dolarla Kimyevi Maddeler ve Mamulleri olduğunu dile getiren Başkan Kıvanç, "Bu sektörü 38,8 milyon dolarla Tekstil ve Hammaddeleri, 35,4 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü izledi" diye konuştu.

"Artış trendini daha da güçlendireceğiz"

Adana'nın ihracatının çok daha yukarı seviyelerde olması gerektiğini belirten Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç daha sonra şunları söyledi:

"Adana'mız; stratejik konumu, gelişen lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle ihracatta çok daha yüksek rakamlara ulaşabilecek potansiyele sahiptir. Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla önümüzdeki aylarda bu artış trendini daha da güçlendireceğimize inanıyorum. İhracatımıza katkı sağlayan tüm firmalarımıza, çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı