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Başkan Genç, Trabzon'daki hafif raylı sistemin 4 yılda bitirilmesini hedefliyor

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Trabzon'da inşası süren Hafif Raylı Sistem Projesi'nin 4 yılda tamamlanması hedefleniyor. Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Toklu Mahallesi'nde bir şeridin saha çalışmalarına ayrıldığını, alternatif yol nedeniyle etkilenecek ağaçların büyük oranda nakledileceğini belirtti.

Trabzon'da inşası devam eden Hafif Raylı Sistem Projesi'nin 4 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, proje kapsamında Uzunkum bölgesinden başlayacak tünel giriş noktasında incelemelerde bulundu.

Hafif raylı sistemi Trabzon'un en önemli projesi olarak gördüklerini belirten Genç, firma yetkililerinden son duruma ilişkin bilgi aldığını aktardı.

Trafik düzeninin aksamaması için alternatif çözümler üzerinde çalıştıklarına işaret eden Genç, Toklu Mahallesi'nde mevcut iç yolda kapattıkları bir şeridi saha çalışmalarına ayırdıklarını kaydetti.

Genç, projeyi söz verdikleri gibi 4 yılda tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapımcı firmalarımızla ve ilgili kurumlarımızla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Bu süreçte görev alan bütün yapımcılarımıza, yetkililerimize ve mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Burada oluşturacağımız alternatif yol nedeniyle bazı ağaçlarımız etkilenecek. Bu ağaçlarla ilgili olarak Park ve Bahçeler Dairesi ekiplerimizle birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Ağaçlarımızı büyük oranda başka alanlara nakletmeyi planlıyoruz. Ağaçlarımızı kesmeden yaşatmak ve ayakta tutmak için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz."

Kaynak: AA
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