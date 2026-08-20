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Türkiye-Çin İş Derneği Başkanı Beşer, Jiangxi'de Ticaret Bakanlığı ile Görüştü

Türkiye-Çin İş Derneği Başkanı Beşer, Jiangxi'de Ticaret Bakanlığı ile Görüştü
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Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin’de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, derneğin protokol ortağı olan Çin Şanghay İşbirliği Teşkilatı (SCO) Ekonomik ve Ticaret Değişim Merkezi ile birlikte Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri...

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer, Çin'de gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde, derneğin protokol ortağı olan Çin Şanghay İşbirliği Teşkilatı (SCO) Ekonomik ve Ticaret Değişim Merkezi ile birlikte Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Chen Zhimin'i ziyaret etti.

Beşer ile Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı Genel Sekreteri Chen Zhimin'in görüşmesinde Türkiye ile Çin arasındaki iş dünyası ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ile dernek üyelerinin Çin'deki firmalarla bir araya getirilmesine yönelik temaslar ele alındı.

Chen Zhimin, iki ülke iş dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Genel Başkanı İhsan Beşer'e teşekkür ederek, derneğin Türk ve Çinli firmalar arasında bağlantı kurulmasındaki rolünün önemine dikkat çekti.

Jiangxi yetkilileri, dernek üyelerinin Çin pazarındaki firmalarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirmesinin ve yeni iş bağlantıları kurmasının destekleneceğini belirtti. Görüşmelerde özellikle yüksek teknoloji, maden, tekstil ve gıda sektörlerinde karşılıklı ticaret yapılabilecek alanlar değerlendirildi.

Ziyarette Jiangxi Eyaleti Ticaret Bakanlığı bünyesinde bin 644 firmanın bulunduğu, bu firmaların 228 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği ve 81 firmanın dünya sıralamalarında yer aldığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Jiangxi'de yaklaşık 190 firmanın dünya sıralamalarında yer almasına yönelik özel projeler yürütüldüğü aktarıldı.

Bu çerçevede söz konusu firmalar ile dernek üyeleri arasında kurulabilecek ticari bağlantılar ve iş birliği imkanları da görüşüldü. Görüşmelerde dernek üyelerinin bu firmalarla ticaret, yatırım ve ortak projeler geliştirebileceği alanlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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