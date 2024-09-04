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Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Yeni Destek Modeli

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik 2024 destekleme modeli değişti. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin bu desteklerden faydalanabilmesi için başvuruda bulunmalarını istedi. Kuzu-Oğlak Desteklemesi ile 200 TL destek verilecekken, çoban desteği olarak 36 bin TL sağlanacak. Başvurular 2 Eylül itibarıyla başladı; kadın ve genç yetiştiricilere ek destekler sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verilen destekler hakkında konuşan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, üreticilerin bu desteklerden biran önce faydalanması için başvurmalarını istedi.

Birlik binasında hayvancılık destekleri ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2024 yılı destekleme modelinin Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değiştirildiğini belirtti. Eskiden anaç, koyun, keçi desteğinin bulunduğunu ancak bu yıldan itibaren yılda iki defa olmak üzere Kuzu-Oğlak Desteklemesi olarak değiştirildiğini söyledi. Buradaki amacın kesilen ve kayıt dışı olan hayvanların kayıt altına alınması olduğunu ifade eden Akın, müracaatların 2 Eylül itibariyle başladığını da dile getirdi.

Bu desteklerden faydalanmak isteyen yetiştiricilerinin il ve ilçe tarım müdürlüklerine kayıtlarını yaptırdıktan sonra birlik binasına gelerek başvurmaları gerektiğini belirten Akın, diğer desteklerden de bahsetti.

Kuzu, Oğlakta 200 TL, Çoban Desteğinde ise 36 bin TL destek verileceğini belirten Akın, "Yıllarca anaç koyun ve keçilere destek verildi. Bu yıl ve 2025-2026 yıllarında kuzulara destek verilecek. Destekleme alabilmek için kuzuların en az 120 gün işletmede kalması gerekiyor. 2024 yılı temel destek miktarı 200 TL olarak belirlendi. Küçük işletmeler, gençler ve kadınlara ekstra belirtilen kat sayılarda destekleme verilecek. En fazla 100 baş anaç koyun ve keçisi olan işletme sahiplerine oğlakları ile dişi kuzular için ilave 1 kat +200 TL destekleme verilecek. Kadın yetiştiricilere ve 41 yaşından gün almamış gençlere oğlak ve dişi kuzuları için 0,7 kat +140 TL destekleme alabilecek. Birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere üye olan yetiştiricilere oğlak ve kuzularına 0,2 kat +40 TL destekleme alabilecek. 100 baş ve üzeri anaç kovun keçi varlığına sahip işletmelere en fazla bir sürü yöneticisi için 100 baş üzerinden ilave 1,8 kat + 36. 000 TL destekleme alabilecek. Bakanlık tarafından yıl içinde yapılan aşılamalardan sonraki 72 saat içinde atik (abort) olması durumunda il-ilçe tarıma başvuru yapıp numunenin laboratuvara gitmesi sonucu brucella çıkmaması durumunda büyükbaşlarda 5 bin TL, küçükbaşlarda 1.000 TL destekleme ödemesi yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Akın, hayvancılığa verdiği destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ederek yetiştiricilerin bu desteklerden biran önce faydalanmaları için geç kalmamalarını istedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı malatya Ekonomi Eylül Tarım

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