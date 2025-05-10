Duraktaki metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı: 1 ölü, 2'si ağır 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız, her an müjde alabiliriz

PKK kendini ne zaman feshedecek? Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var

Başkan Akçin: "Yeni dönemde MÜSİAD çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecek"

Başkan Akçin:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MÜSİAD'ın 28. Olağan Genel Kuruluna katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Burhan Özdemir liderliğinde MÜSİAD çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecek" dedi.

MÜSİAD'ın 28. Olağan Genel Kuruluna katılan Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, "Burhan Özdemir liderliğinde MÜSİAD çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecek" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. MÜSİAD Malatya Şubesi, Genel Kurul'a güçlü bir heyetle katılarak Malatya'yı temsil etti.

Genel Kurul sonrası açıklamada bulunan MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verdi. Akçin, Genel Başkanlık görevine seçilen Burhan Özdemir'i tebrik ederek, "Sayın Özdemir'in liderliğinde MÜSİAD'ın çok daha güçlü, vizyoner ve katma değer üreten bir yapıyla yoluna devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Yeni dönemin camiamıza, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

Malatya Şubesi heyetinde; Şube Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Başoğul, Cemil Arslan, Enis Aydoğan, Eray İlbay, Ömer Aksoy ve Yusuf Erdemir'in yanı sıra üyelerden Erkan Gökbalık, Genç MÜSİAD üyeleri Kağan Mercan ve Ahmet Poyraz ile Şube Müdürü Muhsin Tayyib Van da yer aldı.

Başkan Akçin ayrıca, görev süresi sona eren 7. Dönem Genel Başkanı Mahmut Asmalı'ya teşekkür ederek, "6 Şubat depremlerinden sonra bölgemize gösterdiği yakın ilgi ve destek, bizler için çok kıymetliydi. Kendisine ve görev yaptığı yönetim kuruluna şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şubesi olarak 'Bir ve beraber' inancıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Akçin, "Ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınması adına üzerimize düşen her sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.