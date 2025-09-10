Haberler

Basit Usul Uygulamasının Kaldırılması Küçük Esnafı Zorluyor
Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren lokanta ve benzeri işyerlerinde basit usul uygulamasının kaldırılacağı duyuruldu. Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, bu durumun küçük esnafı zorlayacağını ifade ederek, gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren lokanta ve benzeri işyerlerinde 'basit usul' uygulamasının kaldırılacağı açıklandı. Küçük esnafın yeni uygulanacak sistemin atından kalkamayacağını belirten Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, basit usul uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Basit usulde vergilendirme uygulaması, devlet tarafından belirlenen kazanç miktarını aşmayan küçük, orta ölçekli işletmelerin ve esnafların vergi yükümlülüğünü düzenleyen sistemdir. Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren lokanta ve benzeri işyerlerinde basit usul uygulamasının kaldırılacağı açıklandı. Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, küçük esnafın yeni uygulanacak sistemin atından kalkamayacağını ve vatandaşın, alacağı hizmetin pahalanacağını belirtti. Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Üçgül yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kararı ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren Lokanta ve benzeri işyerlerin de Basit usul uygulaması kaldırılacağı açıklanmıştır. Bu alınan karar ile Esnafımızın bu yükün altından kalması mümkün değildir. Bizler, üyelerimizin sesi olarak; esnafımızı koruyacak, sektörümüzün ayakta kalmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması gerektiğini her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Amacımız; hiçbir şekilde kurumlarımızla karşı karşıya gelmek değil, yalnızca binbir emekle ayakta duran lokantacı ve benzeri esnafımızın hakkını savunmak ve vatandaşlarımızın uygun fiyata hizmet alabilmesini temin etmektir. Lokantacılar Odası olarak; tüm üyelerimizin yanında olmaya, çözüm yolları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
