BASF, Shanghai İnovasyon Kampüsü'nü genişletti

Alman kimya devi BASF, inovasyon yeteneklerini geliştirmek ve Asya Pasifik bölgesindeki müşterilere daha iyi destek sağlamak amacıyla Shanghai İnovasyon Kampüsü'nü genişletti.

BASF şirketinin, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde yer alan Verbund tesisine ait ilk atölyenin temel atma çalışması, 30 Mayıs 2020. (Fotoğraf: Xinhua)

SHANGHAİ, 29 Haziran (Xinhua) -- İnovasyon yeteneklerini geliştirmeyi ve Çin ile Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine daha iyi destek vermeyi amaçlayan Alman kimya devi BASF, daha da genişlettiği Shanghai İnovasyon Kampüsü'nün açılışını Çarşamba günü yaptı.

2012'de açılan Shanghai İnovasyon Kampüsü, BASF'nin Asya'daki en büyük Ar-Ge tesisi. BASF ve bölgedeki ortakları için bir inovasyon merkezi olarak rolünü güçlendiren kampüs, ilk genişlemesini 2015'te ve ikincisini ise 2019 yılında gerçekleştirdi. Şirket, 2012 yılından bu yana Shanghai İnovasyon Kampüsü'ne toplam 280 milyon euro (yaklaşık 306 milyon ABD doları) yatırım yaptı.

Yapılan son genişleme, kimyasal araştırma projelerini ilerletmek ve yeni sürdürülebilir çözümler oluşturmak için yeni tesislerin ve laboratuvarların kullanılacağı iki Ar-Ge binasını içeriyor.

BASF Büyük Çin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Jeffrey Lou, şirketin araştırma ve geliştirmeye yaptığı sürekli yatırımlarla, BASF'nin özellikle elektrikli otomobiller, üst düzey üretim ve yenilenebilir enerji gibi hızla büyüyen sektörlerde yerel yetenekleri güçlendirmeye ve inovasyon konusunda müşterileriyle işbirliği yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

BASF Grubu Araştırma Başkanı Detlef Kratz ise, Xinhua'ya verdiği bir röportajda Shanghai İnovasyon Kampüsü'nün genişletilmesiyle birlikte şirketin Çin pazarının artan ihtiyaç ve gereksinimlerine daha hızlı yanıt verebileceğini söyledi.

Kratz, "En dinamik pazarlardan biri olan Çin'de müşteri taleplerinin seviyesi gerçekten yüksek. Bu yüzden burada olmalı ve çok hızlı tepki vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Shanghai İnovasyon Kampüsü'ndekiler de dahil olmak üzere BASF'nin mevcut 10.000 civarındaki Ar-Ge çalışanının yaklaşık yüzde 10'u Büyük Çin Bölgesi'nde çalışıyor.