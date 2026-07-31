Bartın ve Zonguldak tarımda ortak hareket edecek

Bartın ve Zonguldak Tarım il müdürlüğü, Çaycuma ilçe Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi uzmanlarından oluşan heyet, bölgede yaptığı ortak saha çalışmasında katma değerli tarımsal üretimin geliştirilmesi, teknoloji transferi gibi konularda iş birliği kararı alındı

Bartın Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, Bartın Tarım Müdür Yardımcısı Cevdet Akyüz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Kemal Aykut, Çaycuma Tarım Müdürü Rıfat Verim, Kdz. Ereğli Tarım Müdürü Osman Günaydın, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ve Bartın Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Gümüş'ten oluşan heyet Çaycuma Sera Organize Tarım Bölgesi ile Duranlar Fide tesislerinde kapsamlı bir saha incelemesi gerçekleştirdi. Ziyarette topraksız tarım domates seralarında kullanılan modern sera teknolojileri, fide üretim süreçleri görülerek, verimlilik analizleri ve sürdürülebilir üretim modelleri ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Heyet, üretim kapasitesinin artırılması ve katma değerli tarımsal modellerin bölge ekonomisine etkilerini masaya yatırdı.

Ziyarette Bartın Üniversitesi'nin teknik desteğiyle salep yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik iller arası iş birliği kararı ve bilimsel araştırma ile saha deneyiminin entegre edileceği bu ortaklıkla alternatif ürün çeşitliliğini artırarak üreticilere yeni gelir kapıları açılması kararı alındı

Karar ile teknik temasların bilgi paylaşımını güçlendireceği ve Batı Karadeniz'de tarımsal teknoloji transferi ile ortak proje kültürünü teşvik edeceğini vurgulanırken, bölgesel kalkınma stratejilerine somut bir altlık oluşturduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı