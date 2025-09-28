Bartın’da Mezgit Sezonu Başladı, Palamut İçin Bekleyiş Sürüyor

Bartın'da, eylül ayında balıkçıların ağına en çok takılan balık türü mezgit oldu. Balıkçılar ve vatandaşlar palamut için ise 'kestane karası' zamanını bekliyor.

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla beraber ağlarını denize atan balıkçılar gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde ağlarını atmak üzere denizlere açılan Bartınlı balıkçılar, bu sene sudan en çok mezgitin çıktığını ve vatandaşın palamut beklediğini belirtiyor.

Bartın'da balıkçılık yapan Talip Saraç, mezgitin kilosunu 200 lira olarak belirlediklerini ve en çok satılan türlerin ise mezgit ve hamsi olduğunu söyledi. Bu sabah saatlerinde balıkçıların tekneyle Amasra denizine açıldığını belirten Saraç, "Bu sezonun revaçta olan balığı mezgit. Mezgit çok çıkıyor. Bartın'da müşteriler mezgit ve hamsiyi daha ağırlıklı tercih ediyor. Balıkları bu sabah Amasra denizinden çıkardık" diye konuştu.

"Palamuta rağbet var ama palamut yok"

Bartınlı balıkçı Saraç, eylül ayının sonlarına doğru görülen hava değişimini, halk arasında bilinen adıyla 'kestane karası' zamanını beklediklerini söyledi. Müşterilerin ise palamutun gelip gelmediğini sorduğunu belirten balıkçı, "Palamuta rağbet var ama palamut yok" dedi. Bu ayın son günlerini beklediklerini belirten Talip Saraç, "Palamut yok denilecek kadar az ama 28 Eylül itibarıyla 'kestane karası' diye bir fırtınamız var. O fırtınayla ekim-kasım aylarında palamutu tezgahlarımızda bekliyoruz" dedi.

Bartın'da balık fiyatları

Bartın'da en çok tercih edilen balık türlerinden biri olan hamsinin kilosu 100 lira ile 150 lira arasında değişirken mezgit fiyatları ise 150 TL ile 250 TL arasında değişiklik gösteriyor.