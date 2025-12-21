Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 2025 yılında yön yeniden yukarı döndü. Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması ve yüksek faiz ortamının etkisiyle 2021 sonrası üç yıl boyunca gerileyen yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduat hacmi, bu yıl itibarıyla artış kaydetti.

YABANCI PARA MEVDUAT HACMİ 51,2 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 1 Ocak–12 Aralık 2025 döneminde yabancı para mevduat hacmi 51,2 milyar dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında ise artış 18,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Geçmiş yıllara bakıldığında, bankalardaki yabancı para mevduat hacmi 2019'da 32,6 milyar dolar, 2020'de 42 milyar dolar, 2021'de 1,4 milyar dolar artış göstermişti. 2022 yılında KKM ve diğer düzenlemelerin etkisiyle 45,1 milyar dolar, 2023'te KKM ve yüksek faiz politikalarıyla 15,8 milyar dolar, 2024'te ise yüksek faiz etkisiyle 12,9 milyar dolarlık düşüş yaşanmıştı. Altın ile euro/dolar paritelerinden arındırılmış verilere göre de yabancı para mevduatları 2019–2021 döneminde artarken, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında belirgin gerileme kaydetmişti.

KKM UYGULAMASINN SONLANDIRILMASI ETKİLİ OLDU

2025'te yeniden başlayan artışta birden fazla unsurun etkili olduğu değerlendiriliyor. KKM uygulamasının kademeli şekilde sonlandırılması, faiz indirimleri, borsada beklenen getirilerin sağlanamaması ile siyasi ve jeopolitik risklerdeki artış, döviz mevduatlarına yönelimi artıran başlıca faktörler arasında yer aldı. Buna ek olarak, altın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, yabancı para mevduatlarında nominal bazda rekor artışı beraberinde getirdi.

Yıl başından bu yana dolar kuru yüzde 21, euro kuru yüzde 37, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 14 ve gram altın yüzde 100 oranında yükseldi. Dolar kuru ve BIST 100 endeksindeki artışlar resmi enflasyonun altında kalırken, euro ve gram altındaki yükseliş enflasyonun üzerinde gerçekleşti.