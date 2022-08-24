Ekonomik olarak zor günler geçiren Bangladeş'te elektrik tasarrufu için okul ve çalışma saatleri kısaltıldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji fiyatlarında yaşanan artış sonrası ekonomik olarak zor günler geçiren ve IMF kapısına kadar giden Bangladeş'te, elektrik kullanımının azaltılması için okulların bir gün daha kapalı tutulmasına karar verildi. Öte yandan kamu binaları ve bankalardaki çalışma süresi 8 saatten 7 saate indirilecek, özel kurumlar ise çalışma saatlerini kendileri belirleyecek.