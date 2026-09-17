Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden manda yetiştiricilerine bilgilendirme

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi kapsamında, Balıkesir'de manda yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, proje çalışmaları kapsamında yetiştiricilerle bir araya gelindi. Programa Balıkesir Alt Proje Lideri İlkay Çetin, projede yardımcı araştırmacı Esranur Ok ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Osman Baygönül katıldı.

Toplantıda, Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Projesi uygulama esasları hakkında yetiştiricilere bilgi verildi. Proje kapsamında yetiştiricilerin sorumlulukları ile genel manda yetiştiriciliğine ilişkin konular ele alındı.

Programın sonunda manda yetiştiricilerinin yönelttiği sorular yetkililer tarafından yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı