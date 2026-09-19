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Bandırma Kaymakamı Öztürk, Beyköy'de biçerdöverle ayçiçeği hasadına katıldı

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Bandırma Kaymakamı Öztürk, Beyköy'de biçerdöverle ayçiçeği hasadına katıldı
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Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Beyköy Mahallesi'ndeki ayçiçeği hasadına katılarak biçerdöverin başına geçti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve çiftçilerin de katıldığı hasadın ardından Öztürk, kahvehanede üreticilerle görüşüp bilgi aldı.

Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma'ya bağlı Beyköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen ayçiçeği hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Beyköy Mahallesi'nde, Gönen Kavşağı mevkisinde bulunan ayçiçeği tarlasında gerçekleştirilen hasada Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk'ün yanı sıra Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Durna ve bölgedeki çiftçiler katıldı.

Tarlada gerçekleştirilen hasadı yerinde inceleyen Kaymakam Öztürk, biçerdöver sahibiyle birlikte biçerdöverin başına geçerek ayçiçeği hasadına katıldı. Öztürk, üreticilerle görüşerek hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Hasadın ardından Beyköy Mahallesi kahvehanesine geçen Kaymakam Öztürk, burada çiftçiler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede ayçiçeği hasat sezonu, üreticilerin durumu ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Recep Öztürk, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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