BAGFAŞ'a İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde kimya sektörünün önde gelen ihracatçıları ödül aldı. BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 'Kimyasal Gübre Kategorisi'nde üçüncü olarak ödül almaya hak kazandı. Ödül, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve İKMİB Başkanı Adil Pelister tarafından, BAGFAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü İpek Seviye Gençer Yağcı'ya takdim edildi. - İSTANBUL

