Bandırma'da Kırsal Kalkınma Yatırımları Hibe Programı Tanıtıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe programı yatırım projeleri ve bireysel sulama yatırım projeleri konusunda tanıtım bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bandırma Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda bölgede aktif olarak çiftçilik ve tarım faaliyetleri sürdüren bireylere yönelik toplantıda ziraat mühendisleri Gülin Başaran ve Ahmet Çankaya'nın yaptığı sunumlarda, 19 Şubat'a kadar devam edecek programda, altyapı projelerinde 3 milyon liralık, ekonomik yatırım projelerinde 14 milyon liralık bütçelere kadar destek verileceğini bildirildi.

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği'nin yayımlandığı, başvuruların online yapılabileceği çalışmada, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

Ayrıca, program kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanmasının yanı sıra hayvancılık ve su ürünleri, seralar, mantarcılık, arıcılık, yenilenebilir enerji kullanımı gibi pek çok konuda yatırımcılara hibe desteği sağlanacağı ifade edildi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mehmet Akif Aşçıoğlu, Bandırma Ticaret Borsası Meclisi üyeleri İsmet Çalık ve Şevki Tan, Genel Sekreter Ertunç İşbay ile üreticiler ve çiftçiler katıldı.