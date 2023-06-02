Bandırma Belediyesi, EFQM Mükemmellik Modeli standartlarında iki yıl üst üste ödül aldı

Bandırma Belediyesi, EFQM Mükemmellik Modeli standartlarında yapılanma ve çalışmalarıyla iki yıl üst üste 'Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Kalite ve Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Bandırma Belediyesi, 'EFQM Mükemmellik Modeli' standartlarında yapılanma ve çalışmalarıyla iki yıl üst üste ' Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Bursa Kalite ve Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli esas alınarak EFQM Tanıma Programı çerçevesinde KALDER tarafından Türkiye'de faaliyette bulunan ve en iyi performans gösteren, her ölçekte ve her sektördeki kurum ve kuruluşlara verilen kalite ve başarı ödülü bu yıl bir kez daha Bandırma Belediyesi'nin oldu.

'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı' temasıyla Bursa'da düzenlenen geniş katılımlı organizasyonda ödüller sahiplerini bulurken, Bandırma Belediyesi organizasyona Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile katıldı. Başkan Tosun, ödülünü KALDER Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ve BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar elinden aldı.

Ödül töreninin sonrasında Tosun, " Cumhuriyet'imizin 100. yılında Cumhuriyet'in aydınlık kenti Bandırma'mız, 2022 KALDER Bursa Kalite ve Başarı Ödülü'nün sahibi oldu. Ürettiğimiz hizmetlerde, hayata geçirdiğimiz projelerde ve bu çok özel ödülün kentimize kazandırılmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bandırma için ne yapsak az, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.