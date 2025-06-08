Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor

Türk tekstil devi iki fabrikasını kapatıyor
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Türkiye'nin önde gelen tekstil üreticilerinden Baltalı Grup, daralma ve sipariş azlığı nedeniyle iki üretim tesisini kapatma kararı aldı.

Tekstil sektöründe yaşanan kriz giderek derinleşiyor. İflaslar ve büyük ölçekli şirketlerin üretimi Mısır'a kaydırmasının ardından sektörde deprem etkisi yaratan haber Baltalı Grup'tan geldi.

İKİ FABRİKASINI KAPATIYOR

Baltalı Grup çatısı altında üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük tekstil firmaları arasında yer alan Deniz Tekstil, yaşadığı mali sorunların ardından Afyonkarahisar'ın Hocalar ve Denizli'nin Çal ilçesindeki fabrikalarını kapatma kararı aldı. DRT TV'den İbrahim Alayont'un haberine göre, Baltalı Grup, tekstil sektöründe yaşanan daralma nedeniyle iki üretim tesisini kapatma kararı aldı.

"SİPARİŞLER ARTARSA FABRİKALARI YENİDEN AÇACAĞIZ"

Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Afyon'un Hocalar ilçesi ile Denizli'nin Çal ilçesindeki konfeksiyon fabrikalarının, azalan siparişler ve ekonomik koşullar nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Baltalı, "Siparişler artarsa kapattığımız tesislerimizi tekrardan açacağız. 2018 yılında Çal'da açtığımız fabrikanın kapatılmasına ilişkin kararın siyasi ya da yerel yönetimlerle hiçbir ilgisi yok." dedi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Ekonomi
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