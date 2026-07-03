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Balsu Gıda'dan tahsisli sermaye artırımı kararı

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Balsu Gıda, 4 milyar 640 milyon lira tutarında tahsisli sermaye artırımı yapma kararı aldığını KAP'a bildirdi. Artırım, BG Holding tarafından nakden ve alacaklara karşılık gerçekleştirilecek.

Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, 4 milyar 640 milyon liralık tahsisli sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Balsu Gıda'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin öz kaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 5 milyar lira olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1 milyar 112 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak BG Holding AŞ tarafından şirketimize nakden aktarılacak ve muaccel olacak alacaklarına istinaden nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 4 milyar 640 milyon lira olacak şekilde, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir."

Artırılacak nominal sermaye tutarının, Borsa İstanbul AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenen 1 lira nominal değerli payın satış fiyatına göre hesaplanacağı ifade edilen açıklamada, gerçekleştirilecek sermaye artırımı kapsamında, BG Holding AŞ'nin elde edeceği payların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten, hala Balsu Gıda'da sahip olduğu payların ise Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren 6 ay süreyle Borsa'da ve Borsa dışında satılmayacağını taahhüt ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal
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