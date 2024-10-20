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Balıkesir, Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Etti

Balıkesir, Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda Türkiye'yi Temsil Etti
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İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'na katılan Balıkesir Valiliği, bölgenin kültürel, tarihi ve doğal değerlerini tanıtarak önemli ilgi topladı. Yetkililer, İran ile turizm ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda İranlılar ve İranlı Turizm Acenteleri Balıkesir Valiliği standına büyük ilgi gösterdi.

İran'ın önemli turizm merkezlerinden birisi olan Tebriz kentinde düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'na bu yıl Balıkesir Valiliği de katıldı. Hazırlanan stantta Balıkesir'in kültürel, tarihi ve doğal değerleri tanıtıldı. Özellikle İranlı turizm acenteleri bölgeye büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürü Aytekin Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Burada Balıkesir olarak muhteşem bir ilgiyle karşılaştı Balıkesir'imizin hem doğal hem tarihi, hem denizimizi hem de kültürel değerlerini hem Tebrizlilere hem de İranlılara tanıtmak için geldik. Çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Balıkesir'imiz burada pek tanımadığını biliyorduk; onun için buradayız. Bir kapı almak istedik. Bu kapıyı araladığımıza inanıyorum. İnşallah bu kapıyı açık tutacağız ve İran ile olan turizm ilişkilerimizi arttırarak devam ettireceğiz." dedi. Balıkesir standını İran Turizm ve Kültür Bakanı Seyed Reza Salehı Amırı ve Tebriz Valisi Bahram Sarmast ziyaret ederek kent hakkında detaylı bilgiler aldılar. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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