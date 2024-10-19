Üye Girişi
Haberler

Balıkesir, İran'ın Tebriz Şehrinde Turizm Fuarında Tanıtıldı

Balıkesir, İran'ın Tebriz Şehrinde Turizm Fuarında Tanıtıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valiliği, İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda stant açarak şehrin turizm potansiyelini tanıttı. Fuara katılan İranlı turizm acenteleri ve yetkililer, Balıkesir'in doğal ve kültürel güzelliklerine büyük ilgi gösterdi.

Balıkesir Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, İran'ın Tebriz kentinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tebriz Turizm Fuarı'nda stant açıldı.

Tebriz'de 16-19 Ekim'deki fuarda Balıkesir standına İranlı turizm acenteleri ve diğer ülkelerden gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Standı ziyaret eden Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Çetin Taner, Balıkesir'i İran'daki turizm fuarında görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, fuara Türkiye'den katılımların, iki ülke arasında ekonomik, turistik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesine katkı sağladığını vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aytekin Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Tebriz Uluslararası Turizm Fuarı'na Balıkesir'i ve doğasını her yönüyle tanıtmak amacıyla geldiklerini bildirdi.

Amaçlarının Balıkesir'i gerek Tebriz gerekse İran'da tanıtmak olduğunu aktaran Yılmaz, "Baktık ki buraya gelmeden önce İranlılar Trabzon'a geliyorlar doğayı seviyorlar, Antalya'ya geliyorlar denizi seviyorlar, Van'a geliyorlar alışveriş seviyorlar. Biz de dedik ki 'Balıkesir'de bunların hepsi var. Doğa, kültür, deniz hepsi var.' Balıkesir'imizin güzelliklerini, kültürünü, tarihini, turizmini Tebriz'e ve İran'a tanıtmak için buradayız." ifadesini kullandı.

Tanıtım amacıyla İran'a gelmekten ve burada gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden Yılmaz, İran ile Türkiye arasında turizmde bir kapı araladıklarını belirtti.

İran Turizm ve Kültür Bakanı Seyed Reza Salehı Amırı ve Tebriz Valisi Bahram Sarmast da Balıkesir standını ziyaret ederek, kent ve bölge hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Balıkesir Valiliği Ekonomi Turizm Kültür Tebriz Yaşam İran

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir? 19 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? TRT 1 CANLI YAYIN AKIŞI TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1 CANLI MAÇ İZLE GENÇLERBİRLİĞİ AMEDSPOR MAÇI CANLI İZLE | Gençlerbirliği- Amedspor maçı şifresiz izleme linki var mı? KAYSERİSPOR- GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE Kayserispor- Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.