Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jeotermal serada çilek üretimi başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kurulan jeotermal serada çilek üretimine başlandı. Jeotermal enerji, turizm, termal, konut ısıtması ve meyve kurutulmasında kullanılıyor. Bölgeye katma değer katması hedeflenen çalışma kapsamında Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekiplerince 10 bin kök çilek fidesinin dikimi tamamlandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, kurulan 1 dönümlük jeotermal serada çilek üretimine başlandı.

İlçeye 20 km uzaklıktaki Hisaralan bölgesinden getirilen jeotermal enerji, turizm, termal, konut ısıtmasının yanı sıra meyve kurutulmasında da kullanılıyor.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir belediyesi ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle kurulan 1 dönümlük jeotermal serada çilek üretimi de yapılacak.

Bölgeye katma değer katması hedeflenen çalışma kapsamında Sındırgı Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü ekiplerince 10 bin kök çilek fidesinin dikimi tamamlandı.

Serada yetiştirilen çilekler jeotermal tesisinde kurutulup ambalajlanarak satışa hazır hale gelecek.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretime katkı sağladıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Katma değeri yüksek ürünlerle çiftçilere örnek olmayı hedeflediklerini belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"İnşallah 1 yıl içerisinde toplam 25 ton civarında ürün almayı hedefliyoruz. Bu tesiste özellikle kadınlar istihdam ediliyor. Çilekler kurutulduktan sonra son kullanma tarihi daha da uzayacak ve tüketiciler marketlere girip rahatlıkla alabilecek. Onun için üretim yapmak güzel, tarıma destek vermek güzel ama katma değer üretmek çok daha farklı, istihdam üretmek çok daha farklı."

Çalışanlardan Sezai Kahraman da "Hem zevkle çalışıyoruz hem de doğal şehir Sındırgımızdaki üretimlerimize devam ediyoruz." dedi.