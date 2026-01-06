Balıkesir'in ihracatı 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi

Balıkesir'in ihracatı yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 179 milyon dolara yükseldi.

Balıkesir Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, kentin ihracatı, 2025 yılında önceki yıla göre 273,4 milyar dolarlık artışla 1 milyar 179 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

En fazla elektrik ve elektronik ürünlerin yurt dışına gönderildiği, en fazla ihracat yapılan ülkenin 197,2 milyon dolarla ABD'nin olduğu kaydedilen açıklamada, Balıkesir'in Türkiye'nin ihracat sıralamasında 22. sıraya yükseldiği ifade edildi,

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir'in ihracatta yakaladığı artıştan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Başarının geleceğe taşınması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kula, şunları kaydetti:

"Bu başarının geleceğe taşınması ve daha da geliştirilmesi adına Balıkesir Ticaret Odası olarak dijitalleşme ve e-ticaret alanındaki eğitim ve seminerlere öncelik veriyoruz. Elde edilen bu sonuçlar, her zaman vurguladığımız gibi üretimin artmasının istihdamı, istihdamın artmasının ise ticareti güçlendirdiğini ve nihayetinde ülke ekonomisine katkı sağladığını somut şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarıya katkı sunan tüm ihracatçı firmalarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."