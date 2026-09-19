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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Düzgün, Havran'da arı ürünleri deposunu inceledi

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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Düzgün, Havran'da arı ürünleri deposunu inceledi
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Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Havran Arı Yetiştiricileri Birliği Soğuk Hava Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek bilgi aldı. Tesiste arı ürünlerinin muhafazası değerlendirildi; uygun depolamanın kalite ve gıda güvenilirliğini koruduğu belirtildi.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Havran Arı Yetiştiricileri Birliği Soğuk Hava Depolama Tesisi'ni ziyaret ederek tesisin faaliyetleri ve arı ürünlerinin muhafazası hakkında bilgi aldı.

Havran ilçesinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Havran Arı Yetiştiricileri Birliği Soğuk Hava Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulunan Düzgün, birlik yetkilileriyle bir araya geldi. Ziyarette tesisin kapasitesi, faaliyetleri ve arı ürünlerinin depolama süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alındı. Ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesine yönelik uygulamalar da değerlendirildi. Arıcılık sektöründe üretim sonrasında ürünlerin uygun noktalarda depolanmasının, kalite ve gıda güvenilirliğinin korunması açısından önem taşıdığı belirtildi. Ziyarette ayrıca uygun depolamanın arı ürünlerinin ekonomik değerinin korunması ve üreticilerin elde ettiği katma değerin artırılmasına katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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