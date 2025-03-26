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Balıkesir'de Zeytin Güvesine Karşı Mücadele Başlatıldı

Balıkesir'de Zeytin Güvesine Karşı Mücadele Başlatıldı
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Havran'da zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesinin popülasyonu izlenerek önlem alınıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlının takibi için güve tuzakları yerleştirdi ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla eğitimler düzenleyecek.

Balıkesir'in önemli zeytin üretim merkezlerinden Havran'da, zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesine karşı önlem alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zararlının takibini yapmak amacıyla zeytin bahçelerine güve tuzakları yerleştirdi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda, zeytin ağaçlarında meyve dökümüne yol açan zeytin güvesine karşı önlem alındı. Zeytin güvesinin (Prays oleae) popülasyonu izlenerek mücadele stratejileri geliştirilecek. Yetkililer, üreticilere zararlıya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, mücadele yöntemleri konusunda da bilgilendirme yapıyor.

Özellikle meyve döneminde zeytin güvesi larvaları zeytin sapına girip, meyve dökümüne yol açarak üretimde ciddi kayıplara neden oluyor. Bu nedenle zararlının erken tespiti ve etkin mücadelesi büyük önem taşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerini bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları düzenlemeye devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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