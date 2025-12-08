Balıkesir Üniversitesi'nde ulaştırma alanındaki kamu kurumlarının üniversite öğrencilerine tanıtılması amacıyla düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST) kapsamında, Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı.

Tadım etkinliğine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş katıldı. Protokol üyeleri, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve ETB Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Denizer ile birlikte coğrafi işaretli Edremit Zeytinyağının tadımını gerçekleştirdi.

Program kapsamında bölgenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ulaştırma Festivali vesilesiyle zeytinin değeri lojistik ve taşımacılık boyutuyla ele alınarak değerlendirilirken, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin taşınması ve katma değerinin artırılması yönündeki katkılar dolayısıyla kurum yetkililerine teşekkür edildi. - BALIKESİR