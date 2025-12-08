Haberler

Zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı

Zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen Ulaştırma Festivali'nde, Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı. Protokol üyeleri zeytinyağının tadımını gerçekleştirirken, bölgenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Balıkesir Üniversitesi'nde ulaştırma alanındaki kamu kurumlarının üniversite öğrencilerine tanıtılması amacıyla düzenlenen Ulaştırma Festivali (UFEST) kapsamında, Edremit Ticaret Odası tarafından zeytin ve zeytinyağı tanıtımı yapıldı.

Tadım etkinliğine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş katıldı. Protokol üyeleri, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve ETB Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Denizer ile birlikte coğrafi işaretli Edremit Zeytinyağının tadımını gerçekleştirdi.

Program kapsamında bölgenin ihtiyaçları hakkında görüş alışverişi yapıldı. Ulaştırma Festivali vesilesiyle zeytinin değeri lojistik ve taşımacılık boyutuyla ele alınarak değerlendirilirken, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin taşınması ve katma değerinin artırılması yönündeki katkılar dolayısıyla kurum yetkililerine teşekkür edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title