Balıkesir'de Şubat Ayında 2 Bin 667 Konut Satıldı

Balıkesir'de Şubat ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 667 konut satıldı. Ocak ayında Türkiye genelinde 112 bin 818 konut satıldı.

Şubat ayında TÜİK verilerine göre Balıkesir'de 2 bin 667 konut satıldı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 73 ile Bayburt ve 70 ile Tunceli olarak gerçekleşti." - BALIKESİR