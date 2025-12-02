Haberler

Balıkesir'de Melki Mantarı Bereketi: Fiyatlar Düşüyor

Güncelleme:
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde eylül ayından itibaren yağan yağmurlar sonrası Madra Dağı'nda bol miktarda melki mantarı çıkmaya başladı. Mantar, yerel halk için önemli bir geçim kaynağı haline gelirken, fiyatlar 400 liradan 100 liraya düştü.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, eylül ayından beri kısa aralıklarla düşen yağışlar ve son zamanlarda havaların da ılık gitmesi üzerine, dağlarda adeta mantar fışkırdı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, iki aydan beri aralıklarla yağan yağmurlar Madra Dağı'nda çok miktarda melki mantarı çıkmasına neden oldu. Madra Dağı'ndan toplanan melki mantarı kırsal kesimde oturan vatandaşlara geçim kaynağı oldu. Vatandaşların dağlardan topladıkları mantarın kilosu ilk günlerde 400 liraya kadar çıkarken, bollaşınca fiyat 100 liraya kadar düştü. Melki mantarı çok sayıda vatandaşa geçim kaynağı olurken, ilçe merkezinde oturanlar da mantara doydu.

Pazara melki getiren 42 yaşındaki Rafet Gedik, "Biz bunları Madra'dan topladık. Havalar yağışlı gidince bol bol melki çıktı. Melki bizlere kaynağı oldu. Meramızda bol olan bir şey" diye konuştu.

Memur emeklisi Mehmet Yiğitaslan da, "Bu günlerde pazarda bol bol bu melkileri görüyoruz. Havaların yağışlı gitmesi sıcaklıkların da mantarın üremesi için normal olması bunların çoğalmasına neden oldu. Severek yiyoruz" dedi.

64 yaşındaki satıcı Kazım Çakır ise, "Bu aylarda rahmetlerimiz bol oldu. Melkilerimiz de çıktı. Melki geçim kaynağı bizim. Satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz" derken, 67 yaşındaki satıcı Ali Yılmaz da, "Havalar yağışlı, güzel oldu. Bol bol mantar satıyoruz. Harçlığımızı çıkarıyoruz. Bu mantar köylülere çok iyi geldi bu sene" şeklinde konuştu.

Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise, "Yağışlardan sonra bölgemizde özellikle dağ köylerinden bol bol melki toplayıp pazara getiriyorlar. Bizler de bir süreden beri melkileri alıyoruz. Çok da lezzetli. İlk başlarda az bulunduğu için fiyatları 400 liraydı. Fakat bu hafta kilosu 100 liraya kadar düşü. ve güzel bir tat lezzet veriyor bizlere. Bütün herkesin bu melkileri alıp tatmalarını bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
