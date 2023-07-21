Balıkesir'de Ekmek Fiyatı Yükseldi

Balıkesir'de 210 gram ekmek fiyatı 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. Balıkesir Fırıncılar Odası tarafından yapılan duyuruya göre, yeni fiyat tarifesi Ağustos ayı itibariyle yürürlüğe girdi. Edremit Körfezi ilçelerinde ise yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'de 210 gram ekmek fiyatı 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi.

Balıkesir Fırıncılar Odası ekmeğin fiyatının 1 Ağustos'tan itibaren 7.50 TL olacağını duyurdu. Karar çerçevesinde Balıkesir merkez ve 18 ilçesinde Ağustos ayı itibariyle 210 gram ekmek 5 TL'den 7.50 TL'ye yükseldi. Öte yandan yeni fiyat tarifesinin Edremit Körfezi ilçelerinde bugünden itibaren uygulamaya başlayacağı öğrenildi. Buna göre; Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran'da 210 gram ekmeğin 7.50 TL'den satılacağı öğrenildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Fırıntaş'ın satış noktalarında 300 gram ekmeğin 5 TL'den satıldığını hatırlatarak, "Fırıntaş'ımızın halk ekmek fiyatlarını zamlandırıp, zamlandırmayacağına şu an Japonya'da bir dizi temaslarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, ülkemize dönüş yaptığında karar verilecek. Ama şahsi kanaatim, ekmeğimizin gramajı yine 300 gram olarak kalacaktır. Ancak fiyatı yükselebilir." diye konuştu. - BALIKESİR