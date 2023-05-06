Balıkesir'de antika mezadına ilgi arttı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce başlayan antika mezadına ilgi arttı.

Burhaniye'de düzenlenen antika mezadı, Edremit Körfezi'ndeki antika meraklılarını bir araya getiriyor. Şehit Turhan Bayraktar Parkı içindeki kahvehanede Hatice Erdem'in öncülüğünde kurulan mezatta eski tabaklardan gemici fenerine, eski halı ve kilimlere kadar yüzlerce ürün satılıyor. Antika mezadına katılanların sayısı her geçen gün artarken, mezatta alışveriş yapan vatandaşlar mutluluklarını dile getirdi.

İlginin arttığını anlatan Fatih Olcay, "Tabii gitgide çevremiz genişledi. Burhaniye ve farklı ilçelerden gelen katılımcılarla beraber mezadı sürdürüyoruz. Herkes evinden eşyalar getiriyor, biz de o eşyaları burada satıyoruz. Antika mezadı bu aslında ama dekoratif eşyalar da alıyoruz. Böylelikle hem elimizdeki eşyaları değerlendiriyoruz hem de zaten antikacı ağabeylerimizle beraber yaptığımız için bilgilerimizi paylaşıyoruz. Burada toplanıyoruz. Güzel bir organizasyon oluyor" dedi.

Şerafettin Esen de, "Ben Burhaniye'den katlıyorum. Yaklaşık 4 haftadır haftada iki sefer buraya geliyorum. Antika ve mezat konusunda çok merakım vardı. Burhaniye'de olması nedeniyle de elimde bulunan kullanmadığım antikalar, bakırlar ve bugüne kadar biriktirmiş olduğum eşyalarımı burada değerlendiriyorum. Gelip burada satıyoruz, onları paraya çeviriyoruz. Bugün cuma, antika günü. Salı günü burada, evde giyilmedik eşyalardan tutun diğer çanak tabak gibi kullanmadığımız kırık dökük olmayan eşyaları da burada rahatlıkla satıp en azından değerlendirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Ergenç Çavuşoğlu ise, "2 yıldır bu mezadı yapmaktayız. Antika mezadına rağbet gün geçtikçe artıyor. İnsanlarımız elindeki ufak tefek malzemeleri getirip burada paraya çeviriyorlar. Malum ekonomik sıkıntı var. Bir çarkı döndürmek için bu da gerekiyor. Salı günleri de ikinci el mezadı yapıyoruz. Onda da insanlar kullanmadıkları fazla eşyalarını getirip burada paraya çeviriyorlar. Onlar da mutlu, biz de mutluyuz. İnşallah böyle devam eder" dedi. - BALIKESİR