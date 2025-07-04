Balıkesir'de 2 Milyon Metrekarelik Alanda Altın Arama Faaliyeti Başlıyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda altın arama faaliyeti gerçekleştirilecek. Eti Maden tarafından gerçekleştirilen ihaleyi yüzde 55,6 rödovans oranı ile kazanan CVK Madencilik Genel Müdürü Hüseyin Çevik, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizden aldığımız güç ve değerli paydaşlarımızın desteğiyle sektörün lideri olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde altın hareketliliği yaşanıyor. Eti Maden himayesindeki Kepsut'un Danahisar kırsal mahallesi yakınlarındaki ruhsatlı altın sahası için ihale açıldı. Maden ve altın arama faaliyetleri ile adını duyuran CVK Madencilik yüzde 55,6 rödovans oranı ile ihaleyi kazandı. Firmanın Genel Müdürü Hüseyin Çevik internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin ilanında sonra ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, ülkemizin güzide kurumlarından Eti Maden ile kurduğumuz bu işbirliği, ekipçe belirlediğimiz yatırım planları ve büyüme hedeflerimiz açısından çok değerli bir adımdır. İhale sonucunun her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum. Cumhuriyetimizden aldığımız güç ve değerli paydaşlarımızın desteğiyle sektörün lideri olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerine yer verdi.

587 milyon dolar

Yöre sakinlerince Hıdırlık mevki olarak bilinen Kepsut'un Danahisar kırsal mahallesi yakınlarındaki yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda aranacak altının 587 milyon 640 bin dolarlık rezerv öngörüldüğü ifade edildi. Edinilen diğer bilgiye göre, Eti Maden'in bölgede yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiği, yapılan ihale sonrasında ise CVK Madencilik'in Eti Maden uhdesinde faaliyete devam edeceği öğrenildi. Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal mahallesi yakınlarında bir başka altın arama noktası olan CVK Madencilik'in, Kepsut'ta sadece arama yapacağı, tesisleşme yapmayarak Gökçeyazı'daki tesisleri aktif kullanacağı iddia edildi. - BALIKESİR